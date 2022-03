Elkészült a Sándorfalvát Ópusztaszerrel összekötő, 17,6 kilométer hosszú kerékpárút, melyet kedden át is adtak. Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere emlékeztetett: 2019 májusában rakták le az alapkövet, a beruházás pedig annak ellenére 100 százalékos támogatással tudott megvalósulni, hogy az áremelkedések miatt időközben jelentősen megdrágult.

- Hétszáz millió forintot nyertünk a kivitelezésre, de két alkalommal kaptunk többlettámogatást a kormánytól, így végül 1 milliárd forint lett a teljes költségvetés

- mondta.

Ez egyébként országos viszonylatban is olcsónak számít, ezt az ünnepségen részt vevő Révész Máriusz ki is emelte. Mint elmondta, Magyarországon 1 kilométernyi kerékpárutat nagyjából 150 millió forintból építenek, így gratulált a helyi vállalkozónak, aki kevesebb mint 70 millió forintos kilométerenkénti áron is meg tudta ezt valósítani.

Az ünnepélyes átadás után sokan meg is kezdték a kerekezést Szeged és Ópusztaszer irányába is. Fotó: Karnok Csaba

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos elmondta, sehol Európában nem volt annyi kerékpárút-fejlesztés, mint hazánkban, amely azért is fontos, mert elhízásban világviszonylatban a 4. helyen állunk.

- Heti két és fél óra mozgással 4,2 évvel növelhetjük az egészségben eltöltött éveink számát. Vagyis ez a beruházás, ha csak 100 ember használja, akkor is 420 évet adott a társadalomnak

- tette hozzá. A sándorfalvi kerékpárút emellett sokak munkába járását segíti majd és turisztikai szempontból is sokat lendít a térségen.

Farkas Sándor országgyűlési képviselő már a jövőről beszélt: mint mondta, Csongrád és Kiskunfélegyháza között is lesz kerékpárút, és tervezik a 451-es főút átépítését is. Gémes Sándor, a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat elnöke hozzátette: a Szatymazt Sándorfalvával összekötő kerékpárútra is nyertek a települések több mint 500 millió forintot, és további 200 millió forint áll rendelkezésre egy újabb megtervezésére, mely Bakstól Tömörkényig megy majd és Felgyőnél csatlakozik a csongrádi kerékpárúthoz.

Az ünnepélyes átadó után Sándorfalván szemléletformáló rendezvény kezdődött vetélkedőkkel és élőadásokkal.