Juhász Tünde, Csongrád-Csanád megyei kormánymegbízott pedig arról beszélt, hogy egy település életében egy bölcsőde megépítése igazán hosszú távú befektetés. A kormánymegbízott azt mondta, a kormány azon dolgozik, hogy minden bölcsődés korú gyermeket nevelő családnak legyen lehetősége férőhelyhez jutni. Hozzátette, jelenleg Magyarországon már csaknem háromszor annyi településen van bölcsődei ellátás mint 2010-ben. Akkor 326, ma pedig már 919 településen csaknem 55 ezer férőhely van.

Bartók Csaba, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje pedig arra emlékeztetett, hogy hazánkban egyre magasabb a házasodási kedv, ami szerinte a kormány családpolitikájának köszönhető. A képviselőjelölt azt is elmondta, hogy Újszentiván a közeljövőben is számíthat a kormány támogatására, rövidesen újabb fejlesztéseket is bejelentenek.