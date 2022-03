Elmondta, jó, hogy lát ismerős arcokat, de az ismeretleneknek is örül, mert jelzi, jó úton jár utánpótlás. Köszönte az egyetem segítségét a szervezésben, így van esély arra, hogy további autógyárnyi létszámú szakember találjon megélhetést Szegeden ebben a szektorban, nem is annyira a távoli jövőben.

Az első előadást is az alpolgármester tartotta “Okosváros fejlesztések” címmel. Beszélt arról, hogy nálunk jól érzik magukat a kreatív iparágak, a szegediek 91 százaléka elfogadó a külföldről érkező vállalatok kapcsán.

Az aula a kiállítóké volt, sok más mellett bemutatkozott az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék, a Digitális Jólét Nonprofit Kft., Continental Mesterséges Intelligencia Fejlesztési Központ, a GriffSoft Informatikai Zrt., Szegedi Közlekedési Kft., Lufthansa Systems Hungária Kft., Neumann János Számítógép-tudományi Társaság is.

A leglátványosabb program- és szelfipont a Star Wars híres “porszívója”, az R2D2 robot volt. Teljes életnagyságban klónozva, 95 kilósan és 7 évesen, mert hogy 2015-ben készült. - Azóta MyArtoo sokat okosodott, de még távvezérelt, mert ezzel a súllyal bármit lebontana, ami az útjába kerülne – mondta Járai Tamás. Az Enterprise Grorp üzletágigazgatója hozzátette, egy informatikai projektnek sosincs vége, esetleg egy kis időre abbamarad.

Fritz Zsombor, a Lufthansa szegedi lokációjának vezetője arról beszélt, hogy a “pesti központ” korábban is volt már az eseményen, ők, az új iroda két évvel ezelőtti nyitása óta a járvány miatt először jelenhetnek meg. – Már negyvenen vagyunk Szegeden, de a napokban három újabb kollégát köszönthetünk. A pandémia alatt növekedtünk, több munkát szerveztek Magyarországra, nem is mindig győzzük – mondta a szakember.

A Continental standja előtt elhaladókat egy képernyőn bekeretezte az önvezető autókhoz fejlesztett kamera kivetített képe. De csak azt, aki nem ment túl közel, mert az régen rossz, ha egy bizonyos távolságon belülre kerülünk az önvezető autóhoz…

Az SZKT is ott volt a kiállítok között a SASMob programmal, és persze a Lime elektromos rollerrel. Néhány standdal arrébb a közlekedésinformatika piacon meghatározónak számító szegedi New Line mutatta be okos fizetési megoldásait. Jegykiadó szerkezetükből legtöbb Miskolcon üzemel, de Szegeden is ott vannak egyebek között a Pick gyártóüzeménél és Tápén is. Az ő üzletmenetüket is felpörgette a járvány, ami az önkiszolgálás felé mozdított el mindent, így a jegy és bérletváltást is.