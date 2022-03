– Itt kezdődött minden – mondta Drimba Tibor az Eötvös József nevét viselő vásárhelyi technikumról, ahol első bűnmegelőzési előadását tartotta fiataloknak, s most, a napokban, 9 év múltán visszatért ide.

Amikor egy pedagógusokkal folytatott baráti beszélgetés hatására 2013-ban elkezdte az előadás-sorozatot, még büntetés-végrehajtási dolgozó volt. A szegedi Csillag börtön körletfelügyelője azért fogott ilyen misszióba, mert korábban, amíg úgynevezett előállító biztonsági felügyelő volt, és nagyon sok tárgyalást ült végig előzetesben lévőket kísérve, megtapasztalta: gyakran nem kell hozzá sok, hogy valaki a börtönben találja magát. – Azon a bizonyos beszélgetésen arra jöttem rá, mennyire fontos ezen a téren a prevenció.

Azóta több mint száz alkalommal állt fiatalok elé, és összesen csaknem 8 ezren hallgathatták meg mondandóját. Tapasztalatai alapján mesélte el, hogy milyen könnyű eljutni a drogtól a börtönig, hogy milyen szigorú rendben, puritán körülmények között telnek a rabok mindennapjai. Ezt azt követően sem adta fel, hogy Maroslelén 2019-ben polgármesterré választották. Mi a különbség aközött, ahogyan az első előadást megtartotta, és ahogyan most fordul a fiatalokhoz? - kérdeztük tőle. – Amikor először vállaltam a feladatot, csak beszélni tudtam arról, amit fontosnak tartok – mondta. – Időközben elkészült egy egyórás anyag, ami azt gondolom, még hitelesebbé és érthetőbbé tette mindezt – kezdte a legfontosabbal.

Ráadásul volt módja találkozni Novák Katalin családokért felelős miniszterrel, akitől egy alapítványon keresztül kapott 400 ezer forintot, hogy laptopot, projektort, hangszórókat és vetítővásznat szerezzen be. S persze változott a mondandó is. – Mostanra például nagyobb hangsúlyt kapott az iskolai zaklatás, különösen az a módja, ami az online térben történik – hozott egy példát. De azt is elmondta, mi az, ami nem változott. – Továbbra sem tartom magam szakembernek. Egy 3 gyermekes édesapa vagyok, aki aggódik a fiatalokért, és korábbi hivatása révén egy kicsit többet tud az élet árnyékos oldaláról, mint mások – mondta. Annak pedig örül, ha van olyan iskola, ahová visszahívják. – Ez azt jelenti, hogy az intézménynek is fontos ez az ügy – tette hozzá.