Tavaly ősszel egy lakossági fórumon az önkormányzat által felkért Jovány Gyula vállalkozó vázolta, hogyan lehetne „megreformálni” a helyi buszközlekedést. Ezt követően az ő tervei alapján az önkormányzat kiírta a pályázatot, amelyet meglepetésre, Jovány Gyula nyert el, csaknem 100 millió forintért.

A szolgáltatásukat tavaly március 1-jén indították útjára. A Volánbusz Zrt. is tovább szállította az utasokat, mert állításuk alapján az önkormányzat hivatalosan nem bontott velük szerződést. Előbb nyilatkozatháború kezdődött, majd bírósági per is az önkormányzat és a Volánbusz között, amelyben még nem született jogerős ítélet.

A Jovány-buszok 3. munkanapján újabb botrány következett: a kormányhivatal 3 hónapra felfüggesztette a Jovány Busz Kft. működését, mert a cég két járműve nem rendelkezett megfelelő engedéllyel és a 2-szer 100 ezer forintos bírság, illetve a felszólítás ellenére sem állították le az utasszállítást. Ezt az önkormányzat vitatta, online politikai gyűlést is tartottak. Három hónapig ismét egyedül rótták a város útjait a Volán járatai, a Jovány-buszok pedig június 5-től jártak újra, és azóta is mindkét társaság végez helyi tömegközlekedési szolgáltatást Vásárhelyen.

Néhány hete újabb szabálytalanságot tárt fel a Jovány Busz Kft.-nél a Közlekedési Hatóság. Ezúttal az egyik busznak a kürtje nem működött, egy másikba pedig az utastér fűtéséhez engedély nélkül beépített, gázolajjal működő kályhát találtak.

Bár az önkormányzat a 2000 forintos városkártya kiváltásával gyakorlatilag ingyenessé tette a Jovány-járatokkal való utazást, ennek ellenére sem kell harcot vívni az ülőhelyekért. A munkába járó délelőtti és délutáni sávot leszámítva csak lézengenek az utasok, de az sem ritka, hogy egyedül a sofőrt látni.

A februári közgyűlésen még Márki-Zay Péter polgármester is elismerte, hogy a buszok kihasználtsága gyér.

Hódmezővásárhelyen tavaly mindössze 1055-en váltották ki a városkártyát, vagyis számukra ingyenes a buszjárat, másoknak fizetniük kell, az előre váltott jegy 170, a buszon megvásárolt 210 forintba kerül. Az utas­számlálás szerint Hódmezővásárhelyen naponta csak 200-250 közötti utas veszi igénybe az önkormányzat által finanszírozott Jovány-busz szolgáltatásait.