Gáspárné Szarka-Kovács Tünde élete gyakorlatilag néhány perc alatt vált hamuvá egy héttel ezelőtt. A csengelei asszony és három gyermeke mindössze két órára ment el otthonról, mire visszaértek, tanyájuk már égett.

-Először észre sem vettük, mert az előtérben pakolásztunk. A műanyag szag azonban egy idő után gyanús lett a fiamnak. Akkor észleltük, hogy a benti szobákban áll a füst. A nappaliban lángolt a függöny, azt lelocsoltam, de addigra már szaladtak szét a lángok a plafonon, mert meggyulladt az álmennyezet. Tudtam, hogy ezzel már nem fogok tudni megbirkózni. Kétszer rohantam be a kutyáért, mire ki tudtam hozni, mert már nem kaptam levegőt. Lekapcsoltam az áramot és hívtuk a tűzoltókat - idézte fel a szörnyű pillanatokat az édesanya.

Bár a segítség gyorsan megérkezett, a családnak így is minden addigi vagyontárgya odalett. A nappali, két szoba és a konyha teljesen kiégett, bútoraik, ruháik, minden berendezési tárgy használhatatlanná vált. A család múlt hétvégén még mindig a kormos holmikat hordta ki az udvarra, amit nem egyből a szemeteszsákba lapátoltak, az is a hulladéktelepre kerül majd. A családnak segített a szomorú romeltakarításban a nagyfiú barátnője és két önkétes tűzoltó is, a legkisebb gyerek, Tünde kislánya azonban nem volt ott. Őt annyira megviselték a történtek, hogy pszichológus segítségére is szüksége lesz. Az ő játékai, babái még mindig a szobája ablaka előtt hevernek, egyelőre oda dobáltak ki mindent.