Jól halad az egyházmegyei pro­jekt, az Emberi Erőforrás Operatív Programban csaknem 382 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást költhetnek az ópusztaszeri Szent Miklós Katolikus Általános Is­kola és Óvoda felújítására és a sportcsarnok építésére.

– A tornacsarnok vázszerkezete elkészült, a hozzá tartozó kiszolgálóépületeknek már a falai is állnak, előbbinek a borítása szendvicspanel-jellegű lesz, és a padlófűtést is hamarosan beszerelik. Az iskolánál a szakemberek már végeztek a fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó radiátorcserékkel, az ajtók és az ablakok is újak, illetve a körbeállványozott épületen zaj­­lik a hőszigetelés – mondta el Nagy Gábor, Ópusztaszer al­­polgármestere.

A rekonstruk­cióban megvalósul – mint korábban is írtuk – a nyílászárók cseréje, a homlokzat és a padlásfödém hőszigetelése és a fűtési rendszer részleges modernizálása.

- Egy önkormányzati beruhá­zás már be is fejeződött: a je­lenlegi 12 fős bölcsődei csoportszobához újabb, szintén 12 fős foglalkoztatót építettek, így hamarosan kétszer annyi apróságot fogadhat az intézmény – újságolta Nagy Gábor, hozzátéve: a település jövője szempontjából öröm, hogy ki­nőtték az eddigi bölcsődét.

– Az új épületbe önkormányzati forrásból klímát is szereltünk, ennek a költségéhez ajándékként hozzájárult a községben az internetes hálózatot kiépítő cég is – közölte az alpolgármester.

Megemlítette még, hogy a mosdókat is az új helyzethez igazították, úgy, hogy mindkét csoportszobából könnyen megközelíthetők legyenek. Pillanatnyilag várják a napelemes rendszerre a szolgáltató jóváhagyását, majd következnek a különböző engedélyek, köztük a használatbavételi, és utána vehetik majd birtokba a kicsik.