A legkönnyebben a száraz vagy hurutos köhögést tudjuk megkülönböztetni. Száraz köhögésnek azt nevezzük, amikor a köhögés nem jár váladékkal, és gyakran rohamokban tör elő, éppen ezért köhögéscsillapító, nyugtató hatású gyógynövényekre van szükségünk. Kiváló választás lehet a szurokfű, a bodzavirág, az apróbojtorján és a fehér akácvirág is.

A Mindmegette cikke szerint Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember ezekből ajánl inni 1–3 csészével naponta felvált­­va vagy egymással egyenlő arányban összekeverve. Úgy véli, a krónikus, tehát hosszan tartó száraz köhögés esetén célszerű olyan teát is inni, amely nyálkatartalmú gyógynövényekből készült, mert ezek az irritált nyálkahártyán képeznek védelmező bevonatot, ilyen például a mályvagyökér vagy a mályvalevél, a lándzsás útifű vagy az izlandi zuzmó is jó.

Ezzel ellentétben hurutos köhögés esetén váladék is tá­­­vozik, vagy legalábbis jó lenne, ha távozna a légutakból. Ilyenkor tehát köptető hatású gyógynövényekből célszerű teát ké­­szíteni, amelyre kiválóak a nyákoldó szaponin-, illetve a magas illóolajtartalmú gyógynövények. A legjobb természetes hurutoldó szer a borostyán, az ökörfarkkóró, a mezei kakukkfű, a hársfavirág vagy a lándzsás útifű.

Ha nem tudjuk eldönteni, mivel is van dolgunk, akkor Gyuri bácsi torokbarát teája, a Tüdőfűleveles teakeverék a jó megoldás, ezt mindkét fajta köhögés esetén bevethetjük. A keverék kilencféle gyógynövény hatását egyesíti. Alapja a légzőszervek természetes segítője, a tüdőfűlevél, amelyet a bükki füvesember a martilapu, a mezei kakukkfű, a lándzsás útifű, a kis ezerjófű, a cickafark, a szurokfű, az orvosi veronika és a körömvirág köptető, légúttisztító, köhögéscsillapító hatásával ötvözött.

Ezt a teát nemcsak az őszi-téli időszakban javasolt fogyasztani köhögés csillapítására, hanem asztma, dohányzás esetén is, napi egy csészével. Ráadásul Gyuri bácsi diagnosztizált reflux­betegeknek is ajánlja ki­­egészítő terápiaként, hiszen köhögést a visszaáramló gyomorsav is okozhat.