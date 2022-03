A hazánkba eddig érkezett menekültek közül sokakat a határ melletti, számos esetben hátrányos helyzetű kistelepülések fogadtak be ideiglenesen – írta Herczeg Sándor a Forma Kereskedőházban kihelyezett levelében, ahol a könyvei is kaphatók.

– Ilyen község Uszka is, egy ötszáz lélekszám alatti, nagyon szegény, csatornázatlan és vezetékes vízzel is csak felerészben rendelkező község. A súlyos betegséggel küzdő polgármester, Borbély Lászlóné és csapata, a háború kitörése óta több tucat kárpátaljai menekült kisgyereket szállásolnak el, etetnek, gondoznak, és foglalnak le példamutatóan tiszta és rendezett módon. Szegények segítenek szegényeknek. A gyerekekkel alig vannak felnőttek, akik mindannyian nők és gyakorlatilag nincstelenek. Uszka olyanokról gondoskodik, akiknek, legalábbis egyelőre, nincs hová menniük. Uszka önkormányzatára anyagi értelemben elviselhetetlen terhet ró ez a feladat, önmagában csak a főzés napi költsége 50 ezer forint. Anyagi segítségre van szükségük, hogy alapanyagokat tudjanak vásárolni, minden mást megoldanak – írta Herczeg Sándor, aki úgy segít, hogy a könyvei eladásából befolyó minden egyes forintot arra fordít, hogy segítse az uszkaiakat.



Herczeg Sándornak 2019 végén jelent meg az Öt halott a paplakban című speciális témájú helytörténeti munkája, amely egy korabeli súlyos bűneset hátterét világítja meg. 2020 őszén pedig Irgalmatlanok címmel jelent meg az újabb könyve, amely 15 ugyancsak korabeli bűnesetet tár az olvasók elé. A köteteket a dr. Rapcsák András út 58. szám alatt lehet megvásárolni.