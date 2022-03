- A 2014-2020-as európai uniós ciklus elején világossá vált, hogy a magyar kormány segíteni kívánja a tanyatulajdonosokat, hogy fejleszthessék a lakókörnyezetük infrastruktúráját. A pályázatokat ki is írták – osztotta meg a tanyafejlesztési program kezdeti lépéseit Benkő Zsolt, külterületekért felelős önkormányzati képviselő, aki néhai Almási István polgármestert 2014-2015 környékén több alkalommal is megkereste, hogy segítsék a Hódmezővásárhely környéki tanyák villamosítását, vagy a meglévő villamoshálózatának felújítását.

A polgármester-választás után megakadt a pályázat

- Amikor 2017-ben kiírták a pályázatot, felmértük, hogy kik azok a tanyatulajdonosok, akik csatlakoznának a programhoz. A pályázat előkészítése elkezdődött, de mint ismeretes, sajnos Almási István polgármester 2017 végén elhunyt. 2018. február 25-én, az időközi választáson Márki-Zay Pétert választották polgármesterré. A pályázat megakadt, végül 2018 nyarának elején adta be az önkormányzat. Sajnos, az első körben nem nyert a város. 2019-ben, ösztönzésünkre, némi változtatással újra benyújtotta az önkormányzat a támogatási kérelmet – sorolta a képviselő.

Benkő Zsolt hangsúlyozta, nemcsak a tanyatulajdonosok, ő maga is azt tapasztalta, hogy Márki-Zay Péter egyáltalán nem foglalkozik a pályázattal, amiért lobbizni kellett volna, folyamatosan napirenden tartani az ügyet.

A sóshalmi tanyákhoz vezető villamoshálózat elavult. Sokszor tapasztalható áramszünet. A pályázat segítségével ezek a problémák megszűnnek. Fotó: Kovács Erika

Mindennel foglalkozik a városvezető, csak a fejlesztésekkel nem

- Megtapasztaltuk a Modern Városok Program esetében is, hogy a városvezető mindennel foglalkozik, csak éppen a fejlesztésekkel nem. Ezért kerestem meg Lázár János országgyűlési képviselőt, hogy járjon el a pályázat ügyében. A helyzet annyit változott még, hogy közben a sóshalmi tanyatulajdonosok is jelentkeztek a problémájukkal. A meglévő villamoshálózatuk már 50-60 éves és nem bírja a terhelést. Rendszeresen fordulnak elő áramszünetek Sóshalmon. Az önkormányzat javaslatunkra, 2021-ben beadott egy újabb pályázatot, ennek menedzselésében is Lázár János segített – tudtuk meg Benkő Zsolttól, aki jó hírrel szolgált. Mindkét pályázat, az első 22 tanyát, a másik 14 sóshalmi tanyát érint, közel 70 millió forintos támogatásban részesül.

Az önkormányzat remélhetőleg napokon belül megkapja a támogatási okiratot. Vannak tanyatulajdonosok, akik látták a város teszetoszaságát, hogy nem halad előre a pályázat ügye, ezért saját maguk oldották meg a villamosítást. A többiek esetében akár idén el is indulhat a megvalósítás. A pályázat 90 százalékos támogatottságú, az önkormányzatnak meg kell előlegeznie az összeget.

Lesz, ahová napelemeket telepítenek

Benkő Zsolt arról is beszélt, hogy ahol erre lehetőség lesz, ott napelemrendszert alakítanak ki. A sóshalmi tanyáknál pedig a meglévő villamosrendszert teljes egészében kicserélik, ott is lesz, ahol napelemes rendszerre állnak át. A beruházás, ha idén elkezdődik, 2023-ban készül el. Ezt követően már csak néhány villany nélküli tanya marad Vásárhelyen. Kizárólag olyanok, amelyekben életvitelszerűen nem élnek.