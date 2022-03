Senkinek nem volt melege szombat reggel 8 órakor Ásotthalomnál, a Back-kápolna kertjében, éjjel mínusz 10 fok alá is süllyedt a hőmérséklet. Mégis szép számmal összegyűltek az emberek az önkormányzat által szervezett önkéntes szemétszedésre, amin a település polgármestere és alpolgármestere is részt vett.

Papp Renátától, Ásotthalom alpolgármesterétől megtudtuk, hogy ezúttal az illegális bevándorlók által otthagyott hulladék begyűjtését tűzték ki célul. Évek óta visszatérő probléma az erdőben hátrahagyott szemét.

Fővárosi önkéntesek

- Ásotthalom a térség legerdősültebb települése. Büszkék vagyunk a természeti környezetünkre, jön a tavasz, egyre nagyobb az igény a természetjáró turizmusra - mutatott rá az alpolgármester, miért fogtak most össze. Az erdőtakarításban a környékbeli lakosok és az önkormányzat mellett részt vett a mezőőrség, a polgárőrség, a DALERD Zrt. és a Bedő Albert Erdészeti Szakközépiskola, több autóval érkeztek önkéntesek Budapestről is.

- Valószínűleg fogunk találkozni a reggeli órákban erdőben megbújó csoportokkal. Ilyenkor érkeznek a transzportok, és szállítják őket tovább - tette hozzá Papp Renáta. Jellemzően hálózsákokat, váltóruhát, hátizsákot, élelmiszerből származó szemetet találnak a visszatérően használt "gyűjtőpontokon".

Takarítottak ki később csatornát is, amiben 50 méter hosszan 80 centi magasságban állt a fenti összetételű hulladék. Munka közben több csoport illegális határátlépővel találkoztak a szemétszedők, volt köztük húszfős is. Jelen voltunk mi is, amikor nyolc vacogó fiatal férfit a magyar, cseh és osztrák rendőrök kikísértek a dűlőútra, hogy ott megvárják a szállítójárművet.

Az ásotthalmi fenyvesből több száz zsák hulladékot gyűjtöttek össze szombaton. A nagy részét eldobott hálózsákok, hátizsákok, ruhák tették ki. Fotó: Karnok Csaba

Hálózsákok, hátizsákok

A mezőőrök térképen jelölték a főbb gócpontokat: az 55-ös út mentén 6 kilométeres szakaszon, 2 és fél kilométer mélységig járták be az erdőt a résztvevők, csoportvezetőkkel az élen. Nagyon sok jó állapotú hálózsákot, hátizsákot láttunk, de konzervdobozokat, flakonokat, használt alsóneműt, nedves törlőkendőket is szedtek fel a fagyott földről.

Az ásotthalmi Dobó Veronika lapunknak elmesélte, nem ez az első szemétszedés, amin részt vesz, megtisztították például a Kéktúra útvonalának Ásotthalmot érintő szakaszát is. A teli zsákokat lerakták a dűlőutak mentén, ezeket platós kocsikkal vitték a gyűjtőkonténerhez. Délben ebéd várta a kápolnánál a társaságot az önkormányzat, a DALERD Zrt. és a Back-kápolna Vadásztársaság jóvoltából, majd folytatták a munkát.