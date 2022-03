Előbb a szegedi városházán Botka László polgármester, majd később klubjuk, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület is köszöntötte szerdán a pekingi téli olimpián a 2000 méteres vegyesváltóval bronzérmet nyert két rövidpályás gyorskorcsolyázót, Kónya Zsófiát és Jászapáti Petrát.

Rajtuk kívül edzőjüket, Szabó Krisztiánt is díjazták, ám ő válogatottbeli teendői miatt nem lehetett jelen az eseményen.

A pad

– Eszembe jutott, hogy amikor nyáron nem volt jég, akkor a padra ugráltunk, az a bizonyos pad pedig pontosan ott van – mondta Jászapáti Petra a szegedi műjégpályán, ahol a Szegedi Korcsolyázó Egyesület szervezett ünnepséget két sportolója tiszteletére. Közös tortázás, gyerekpezsgőzés és sok-sok elkészült fotó, a lányoknak nagyon megörültek a klub utánpótlás versenyzői.

Fotó: Karnok Csaba

– Nagy szeretettel fogadtak bennünket a városházán és a jégpályán is, óriási feltöltődést jelent ez. Nagyszerű érzés, hogy megbecsülnek bennünket, és jó volt látni a sok fiatal versenyzőt is. Az egyik kislány pont azt kérdezte, hogy megyünk korizni? Ez ad örömöt, hogy van, aki nagyon szeret itt lenni, ezzel mi is így vagyunk. Az edzések nap mint emlékeztetnek arra, hogy van még egy verseny, amire készülünk. Jövő hét végén utazunk Montrealba. Szeretném kiélvezni a versenyzést, ez persze nem azt jelenti, hogy felmegyek, és ellazáskodom majd a futamokat. A versenyzőkből nagyon nehéz kivenni azt, hogy ne akarjon nyerni, vagy továbbjutni – nyilatkozta Petra.

Hozzátette, tudatosult már benne mindaz, ami Pekingben történt, meg is nézte a futamokat, de a közelgő kanadai világbajnokságon semmit nem jelent majd az, mi volt a téli olimpián.

Feltöltődés

A pihenésre ugyanakkor nincs sok idejük a lányoknak, hiszen március 18-20. között Montrealban rendezik a világbajnokságot, azaz hamarosan újra versenyeznek. Rengeteg kérésnek tesznek eleget a hazaérkezés óta, ám mosolygósan szelték a tortát a kicsiknek is.

– Feltöltenek ezek a pillanatok, nekünk a szerda délutánok általában a pihenőt jelentik, most pedig ezt ezzel tudtam tölteni. Látják rajtunk az edzők, hogy nem bírjuk el ugyanazt a terhelést, mint az olimpia előtti időszakban, egy picit visszavettek a munkából, bár alapozó időszakban vagyunk. Ilyenkor már nehéz formát időzíteni. Most még elég fáradtnak érzem magam, nem tudom, hogyan korcsolyázok majd. Az ezerötszáz méter lesz az első táv, megpróbálom nem annyira kihajtani magamat, de persze ott is beleadok mindent – fejtette ki Kónya Zsófia.

Pihenés később

– Itt érzem magam otthon, nem is gondoltam, hogy ilyen sokan eljönnek, nagyon jó érzés. Nagyjából egy hét volt a pihenő, ebből három-négy napot töltöttem Szegeden. Az ünneplés majd a világbajnokság után következhet. Szokatlan ez az érdeklődés, de persze nagyon jó dolog, minden köszöntés nagyon jól esik – összegzett Kónya Zsófia.