Az önkormányzati újság, a Bordányi Napló számolt be arról, hogy Bordányban is egyre na­­gyobb gondot okoznak az illegális szemetelők. A faluban jelenleg hulladéksziget található a Honvéd utcában a Cooppal szemben, a Petőfi utcában a vízműtelepnél, a Jókai utcában a bölcsőde mellett, valamint a Kistemplomtanya téren a parkolónál. – Ezek nagy kihasználtsággal működnek, azonban nálunk is felmerült az a probléma, ami Szegeden, hogy sokan illegális hulladéklerakónak használják a gyűjtőpontokat, nem törődve sem a természettel, sem a környezettel. Ennek legdurvább példája a Teréz utcai hulladéksziget volt, amit már megszüntetett az önkormányzat, mert kezelhetetlen volt az ottani állapot az illegális szemetelők miatt – mondta Tanács Gábor polgármester.



A hivatalnak sokszor jelzik a helyiek, hogy tele vannak konténerek, vagy megint is­­meretlen eredetű és tartalmú do­­bozokat, zsákokat pakoltak melléjük. A szolgáltató általában a lakossági szelektív hulladékgyűjtéssel egy időben üríti ezeket a nagy gyűjtőedényeket, ami kétheti rendszerességet jelent, az üveghulladék elszállítása pedig havonta egyszer történik.

– Óriási problémát jelent az illegális szemétlerakás, illetve a nem szelektált, összevissza bedobált hulladék, megoldást kell találni a problémára, hi­­szen amellett, hogy rengeteg bosszúságot, többletfeladatot és költséget jelent mindez a szolgáltatónak, a településképet is rontják a falu frekventált helyein ezek a szeméthalmok – jelentette ki a polgármester.



Az önkormányzat megkérdezi a lakosság véleményét a települési applikáción keresztül, hogy mi legyen sorsa a hulladékudvaroknak. Véleményt mondani március 20-ig lehet, majd az ügy az önkormányzat mezőgazdasági, környezetvédelmi és energetikai bizottsága, azt követően a képviselő-testület elé kerül. A megoldás egyelőre valószínűleg az lesz majd, hogy bekamerázzák a hulladéklerakókat és környéküket.