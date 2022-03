Különleges rendezvény zajlott múlt hétvégén a Budapesti Fa­­zekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. A Vitaméta egy középiskolások számára kiírt vitaverseny volt, korábban ilyet még soha nem szerveztek. Az országos megmérettetést egy több hónapos felkészítő tanfolyam előzte meg, ugyanis hazánkban a strukturált vitát nem tanítják az iskolákban. Márpedig itt ez volt a feladat: a kétfős csapatok a brit parlamenti viták szabályai szerint csaptak össze.



A tavaly ősszel indult képzésre 56 csapat nevezett be, a versenyre azonban csak 20 csapat maradt, a többiek időközben lemorzsolódtak. Szegedet a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium két tizedikes diákja, Kelemen Maja és Bősze Boldizsár képviselte, akik teljesen magán­úton találtak rá a versenyre.

– A Facebook dobott fel ne­­kem egy cikket, amelyben az in­­duló versenyről írtak, és megtetszett – mesélte Maja, aki ezt követően megkereste osztálytársát, nem lenne-e kedve vele benevezni. – Boldizsár gyakran vitázik másokkal, gondoltam, ez pont neki való feladat – tette hozzá a diáklány. A fiatalember pedig azonnal igent mondott, mert mint mesélte, hazánkban nem létezik vitakultúra, a felkészítő kurzuson viszont a cáfolás, érvelés és keretezés technikáit is megtanulhatta az ELTE és a Corvinus Egyetem vi­­taklubjainak tagjaitól. A képzéseken ők online vettek részt, a szervezők ugyanis biztosítottak internetes bekapcsolódási lehetőséget a szombatonkénti, tantermi képzésekbe.



A múlt hétvégi versenyen a diákok a brit parlamentet imitálták, mindig volt két csapat a kormányoldal és kettő az ellenzék képviseletében. Az adott indítvánnyal kapcsolatosan mindenkinek az volt a célja, hogy az adott szerepben meggyőzze a zsűrit annak elfogadásáról vagy elvetéséről. A csapatok egyenként 7 percig beszélhetnek kormány–ellenzék és kormány–ellenzék sorrendben. Így nemcsak arra kellett figyelni, hogy az oldaluk igazáról győzzék meg a zsűrit, ha­­nem arra is, hogy ezt meg­győzőbben te­­gyék, mint az oldalukon lévő másik csapat. A té­­mák között szerepelt többek között a romantikus szerelem létjogosultsága, a szuperhősös filmek betiltása, a tömegközlekedés magánkézbe adása és az iskolai politizálás is.

– A témákra negyedóra felkészülési időt kaptunk, segítsé­get viszont nem használhat­tunk – mesélte Ma­­ja. A lényeg minden esetben az volt, hogy logikai érvekkel, té­­nyekre alapozva győzzék meg igazukról a zsűrit, érzelmektől mentesen. A szabályok értelmé­ben ráadásul meg lehetett sza­­kítani az éppen beszélőt ke­resztkérdésekkel vagy érvekkel, amelyek rámutattak a hibás gondolatmenetre. Ezekre a beszélőnek mindig reagálnia is kellett. A négy selejtező fordulót követően a szegedi csapat kapott pontszámai alapján bejutott a döntőbe, ahol végül a második helyen vé­­geztek. Mivel mindenkinek az egyéni teljesítményét is pontozták, Boldizsár megkapta a harmadik legjobban beszélőnek járó oklevelet is.

– Egyáltalán nem számítottunk ilyen kiemelkedő eredményre, hiszen tulajdonképpen csak kedvtelésből neveztünk – mondták a diákok, akik még iskolájukban sem dicsekedtek azzal, hogy elindultak egy országos versenyen. Biológia szakosként az sem valószínű, hogy a jövőben munkájukhoz hasznosítanák az itt szerzett tapasztalataikat, ennek ellenére Maja már azon gondolkozik, hogy jövőre a nemzetközi vitaversenyre is beneveznek. Ehhez jó felkészülés lesz majd nyereményük, nyáron ugyanis a győztes csapattal együtt nézőként elutazhatnak az egyetemisták belgrádi Európa-bajnokságára.