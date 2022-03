– Célunk, hogy 2030-ra Magyarország védelmi ipara a térség meghatározó szereplőjévé váljon. Ennek részeként Védelmi Innovációs Kutatóintézetet hozunk létre, melynek egyik lába Szegeden lesz, ahol lézeres kutatások zajlanak majd. Erre 5 milliárd forintot fordít a kormány, a tervek szerint 2025-re készül el az épület, egészen addig a Szegedi Tudományegyetemtől bérlünk épületet a munkavégzéshez – közölte csütörtökön Szegeden Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

Hozzátette, az intézet központja Budapesten lesz majd, ezt 37 milliárd forintból építik meg, míg az másik vidéki láb Zalaegerszegen áll, itt már el is készült az 5 milliárd forintos építkezés, jelenleg a technológiai telepítés zajlik. Elmondta, Zalaegerszegen különböző hadiipari eszközök validációja történik majd meg, a dróntól egészen a lánctalpas járművekig készülnek majd gépek.

Palkovics László jelezte, az intézet együttműködik majd az egyetemekkel, a védelmi ipari klaszterrel, a minisztériumokkal, a Magyar Honvédséggel, valamint azokkal a vállalatokkal is, amelyek a védelmi ipar területén dolgoznak. Sőt, a Európai Unióval és a NATO-val is együttműködnek. Leszögezte, a védelmi ipar nemcsak a hadiiparról szól, hanem az egészségügyben is kiemelt szerepet vállal, amely a vírusok elleni védekezésben különösen hangsúlyos. Elárulta, dual-use megoldásokat szeretnének létrehozni, vagyis olyan fizikai termékeket, szoftvereket és technológiát, amelyet katonai és civil célokra egyaránt tudnak alkalmazni.

Az elhangzottak szerint a Science Park területén, 20 hektáros területen épül meg a szegedi intézet, mely 3-4 szintes lesz, és amely 3 ezer négyzetméteres hasznos alapterülettel rendelkezik majd. Bartók Csaba, a megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje szerint a kormány mostani fejlesztésével minőségi, tudásalapú munkahelyek jönnek létre, melyek segítenek abban, hogy az egyetemen végzett fiatalok Szegeden maradjanak. Az eseményen Mihálffy Béla, a megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje azt kérte Palkovics Lászlótól, hogy minél több ilyen fejlesztés, innovációs lehetőség érkezzen Szegedre.