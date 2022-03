“Szeged csöndes helyén , a János-ér úton eladó, egy 2010- ben épül tösszes 60 nm-es belső szintes, 2 szobás, teraszos, tégla építésű ház, melyhez 413 nm-es telek is jár hozzá. Az ingatlan tehermentes. A ház keleti fekvésű, délelőtti órákban úszik a fényárban. Az ingatlan jó állapotú, tégla építésű, szigetelt falazattal ellátott, 16 A-es villamoshálózattal.Illetve a telken könnyűszerkezetes garázs és egyéb tárolási lehetősek is vannak. Közműellátottsága: viz, villany, és gáz, csak csatorna nincs ezen a területen. A lakás fűtéséről gáz-cirkó (radiátoros), hűtéséről klíma gondoskodik. Éves gázszámlája: 80.000 Ft [...]”

