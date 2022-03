A Magyar Közút Dunakeszi mérnökségének munkatársai hófogó hálók beszedésére indultak épp múlt pénteken, amikor útközben arra lettek figyelmesek, hogy egy fiatal nő az M0-s autóút egyik hídjának szalagkorlátján kívül áll és mintha le akarna ugrani a száguldó autók közé. Hívásukra a közutas diszpécserszolgálat a helyszínen található forgalomfigyelő kamera képei alapján ezt azonnal megerősítette. Ezért a közutasok a saját testi épségüket is kockáztatva mindent megtettek, hogy megállítsák a felüljáró alatti keresztforgalmat, ezzel is mérsékelve a közvetlen életveszélyt.

Az M0-ás autóút 63-as kilométerszelvényében történt március 25-ei, múlt pénteki esetet a Magyar Közút forgalomfigyelő kamerái rögzítették.

A téma érzékenysége miatt a videót csak 18 éven felüliek nézhetik meg.

A felvételen jól látható, hogy a mérnökségi kollégák elszántan vágnak át a gyorsforgalmi úton és másznak át a szalagkorláton, hogy minél előbb megállíthassák a forgalmat, megelőzve ezzel az esetleges tragédiát. A rendőrség is percek alatt kiérkezett, illetve a fiatal nő nem egyedül volt, a hozzátartozói mögötte álltak és szerencsére végül sikerült rábeszélniük, hogy szálljon vissza az autóba. Mindössze négy perc telt el aközött, hogy a közutasok észlelték a veszélyt és végül szerencsésen visszamászott a fiatal nő a szalagkorláton belülre.

A Magyar Közút az eset kapcsán szeretné felhívni minden mentális és lelki nehézséggel küzdő ember és hozzátartozói figyelmét, hogy van más kiút is a nehéz helyzetekből. A https://ongyilkossagmegelozes.hu/ weboldalon rengeteg hasznos információ érhető el, az oldal kezelői este 7 és reggel 7 óra között ingyenesen és anonim módon is hívhatóak a +36-80-505-390-es telefonszámon, valamint a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségéhez is bátran fordulhatnak segítségért az érintettek a 116-123-as számon, illetve a www.sos-116-123.eoldal.hu weboldalon keresztül.