Az ünnepi beszéd ezúttal is a Kossuth-szobor előtt hangzott el. Farkas Éva Erzsébet rövid köszöntőjét egy helyben íródott 48-as verssel nyitotta, majd a béke fontosságáról beszélt. Lázár János parlamenti képviselő azt mondta, emlékeznünk kell azokra a honvédekre, akik életüket áldozták 174 éve a hazáért, de a gyertyagyújtás most azoknak is szól, akik ezekben a napokban innen néhány száz kilométerre, a Kárpátalján háborútól rettegve, félelemben élik az életüket.