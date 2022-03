Azért jöttem, hogy ellenőrizzem, Lázár János mindent belead-e a kampányba

– mondta a tömegben nem kis derültséget keltve Orbán Viktor, az újvárosi Csillag ABC-nél tartott utcafórum meglepetésvendége. A kormányfő, egyben a Fidesz–KDNP miniszterelnök-jelöltje minden felhajtás, például zászlók és molinók nélkül érkezett. Egyszerűen kiállt az emberek elé Lázárral együtt és beszélt.

– A kampány most is úgy kezdődött, ahogy szokott – mondta többek között Orbán. – Mind a két fél elmondta a maga véleményét. Mi elmondtuk, hogy semmi ok nincs arra, hogy a bukott múltat visszahozzuk, visszamenjünk oda, ahol 2010 előtt voltunk. Mert hiába az ügyeskedés, átlátunk a szitán: mégiscsak a legnagyobb ellenzéki párt és annak vezetője fogja vezetni a tábort, amelyik velünk szemben fellép. És tudjuk, hogy pontosan ugyanazt fogják csinálni, amit egyszer már csináltak: megszüntetik a családok támogatását, átalakítják a lakástámogatási rendszert, a 13. havi nyugdíjat pedig elveszik – emlékeztetett.

Orbán azt mondta, ez önmagában is fontos, de közben beütött a háború, ami az egekig emelte a választás tétjét.

Makó, 2022. március 29. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfõ, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond Makón, Lázár János országgyûlési képviselõ, kormánypárti képviselõjelölt (mellette, b) utcafórumán 2022. március 29-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

– Valójában a tét a háború vagy a béke. Mi azt mondjuk, nem kétséges, hogy az ukránokat megtámadták. Mi segítünk mindenkin, de nem akarunk hadviselő fél lenni, mert ezen a háborún semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk – hangsúlyozta. A másik oldal ezzel szemben fegyvert akar küldeni, és átengedni Magyarország területén. Ha ez megtörténne, ezzel nem segítünk rajtuk, ahogy azzal sem, ha elzárjuk a gázt, az olajat. A baloldal azonban – figyelmeztetett – már megkötötte a maga alkuit. Ha ők nyernek, kiterjesztik a szankciókat, elzárják a gázt és az olajat, bedől a magyar gazdaság, és elindulnak a fegyverszállítmányok.

A kormányfő, egyben a Fidesz–KDNP miniszterelnök-jelöltje minden felhajtás nélkül érkezett a városba. Nagy érdeklődéssel fogadták Újvároson a miniszterelnököt. Fotó: MTI

Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Beszélt a gyermekvédelmi népszavazásról is, mondván: most, a folyamat elején kell kimondanunk, hogy az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén. Orbán arról is beszélt, hogy most különösen fontos város Makó. – Ha valaki nekem azt mondja, hogy egyszer Gyurcsányék Vásárhelyről állítanak miniszterelnök-jelöltet, akkor azt mondtam volna neki, hogy elment az esze – mondta.

– A választás itt fog eldőlni. Persze van 106 választókerület, de az a helyzet, hogy aki a sajátjában nem kap bizalmat, az nem tud nyerni országosan sem. Ez azt jelenti, hogy ha a baloldal miniszterelnök-jelöltje itt nyer, akkor van esélyük a győzelemre, ha nem, nincs. Kérem tehát önöket, hogy támogassanak bennünket – mondta.