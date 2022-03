Az első tavaszi napok egyikén járunk a mórahalmi fürdőben, ahol egyre több vendég élvezi a jó időt. A külső nagymedencében most még kényelmesen lehet tempózni, biztos nem akadnak össze a kezek és a lá­­bak. A napozóágyakat is kezdik elfoglalni a vendégek, igaz, a reggeli órákban még fürdőköpenyben fekszenek ki a napra. A lángosos elől hamarosan elbontják a téli átjárót, és újra kígyózhat majd a sor a népszerű finomságért, aminek a sajtos-tejfölös változatáért idén bizony többet, a tavaly nyári 730 helyett 850 forintot kell majd fizetni.



Mint ilyenkor minden évben, most is készülnek a nyári szezonra a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben, ahol már a strand medencéinek burkolatát ellenőrzik, ha kell, fugáznak, ragasztanak és festenek, a sétányokat gyomtalanítják.



– Az első lépés a március 15-i hosszú hétvégén az volt, hogy megnyitottuk a kültéri úszómedencét, ami most nem kapott sátras fedést. A hosszú hétvége forgalmának jelentős pluszt jelentett, hiszen egyre melegszik az idő és a medence vizének hőfoka is egyre kellemesebb lesz, nő a napsütéses órák száma, a külső medencék egyre közkedveltebbek

– mu­tatta Farkas Gábor, a fürdő ve­­zetője. Hozzátette, a követke­­ző nagy etap a húsvéti hosszú hétvégére való készülődés lesz, ami azt jelenti, hogy hátul a kültéri strandmedencéket is megnyitják, a családi csúszdával, kültéri gyermekpancsolóval, az élmény- és a tanmedencével.



– A medencebeüzemelés azt jelenti, hogy a medenceürítés után ellenőrizzük a felületet, ha szükséges, elvégezzük a javításokat. A csúszdaellenőrzést is most hajtják végre a kollégák, utána feltöltjük a medencéket friss vízzel, és beüzemeljük őket. Illetve, ami még nagyon fontos: a zöldterület karbantartása is folyik, nyírjuk a füvet, locsolunk, ha kell, a hiányzó részeken füvesítünk

– foglalta össze a tavaszi munkálatokat a fürdővezető.