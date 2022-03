Két első osztály indítását tervezik szeptemberben a Béke Utcai Általános Iskolában. Mindkettőben normál tanterv szerint kezdik tanítani a gyerekeket a hagyományos szótagoló, analizáló-szintetizáló módszerrel.

– Az első három évben a szabadon felhasználható plusz két órát matematika és magyar tantárgy tanítására fordítjuk, negyedik osztálytól pedig az idegen nyelv oktatásra – mondta el Jenei Mariann alsós igazgatóhelyettes. Hozzátette: az idei tanévtől csatlakoztak a Sakkpalota programhoz is, ennek köszönhetően a logikus gondolkodást már első osztálytól kezdve tanulják a kicsik.



A leendő elsősöket két fiatal pedagógus várja, Csík Erikának és Németh Tímeának is ez lesz az első osztálya, napközis tanítóként azonban van már tapasztalatuk. Az iskolában egyébként délutánonként is tanítók foglalkoznak a gyerekekkel, és nincsenek összevont csoportok, így a délelőtti órákkal egyenértékű szakmaisággal tudnak segíteni a napköziben is a házi feladat el­­készítésében.



A Békében az idegen nyelvek oktatása negyedik, a matematikáé ötödik osztálytól csoportbontásban történik. Az iskolavezetés a második tanév végén méri fel a szülői igényeket a matematika és német emelt vagy normál szintű oktatása iránt. Az emelt német harmadik, az emelt matematika ötödik osztálytól indul. Aki nem szeretne németet tanulni, angolt is választhat, azt azonban csak normál óraszámban.

A szeptemberben induló osztályokat fiatal tanítók vezetik. Fotó: Karnok Csaba

A németoktatás egyébként itt olyan sikeres, hogy a felsősök DSD szakkörre is járhatnak, amelynek célja, hogy nyolcadik év végén nyelvvizsgát tegyenek. Ez ráadásul ingyenes is az iskolában.



Az iskola a kompetenciamérések alapján az ország legjobb 100 intézménye között van, ma­­tematikai fejlesztést tekintve pedig már négyszer szerepeltek a leghatékonyabb iskolák listáján. A gyerekek tehetséggondozását támogatja a matematika- és a ro­­botikaszakkör is, illetve az is, hogy az intézmény 2018 óta tagja a Matematikai Tudásközpontnak. Az 56 éves iskolának saját természettudományos előadója van. Nemrégiben felújították ud­­vari játszóterét és rendelkezik saját kondiparkkal is, amelyet a felsősök használnak testnevelés­órán.



– Idén megnyitott az Arizona szobánk is. A program célja, hogy elősegítse a megfelelő órai viselkedést, illetve érzelmi támogatást nyújtson a tanulóknak – beszélt a diákok által nagyon kedvelt helyiségről az igazgatóhelyettes. Az intézmény elnyerte az Örökös Boldog Iskola címet is, hiszen évek óta lelkesen tartják pedagógusaik a boldogságórákat.



Délutánonként számtalan prog­­ramot kínálnak a diákoknak. A pénteki kavalkádon például sport- és kulturális programokat, de számtalan ingyenes szakkör is működik.



Az iskolában március 22-én 14 órától nyílt foglalkozást tartanak az érdeklődőknek.