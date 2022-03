A Cserepes sori piac tavalyi megszűnése után a szegedi Csillag téri kispiacon fokozatosan megjelentek azok az árusok, akiknek nem éri meg Szentmihályig utazni a portékával. Azt hallottuk, kiszorítják a régi zöldségeseket, gyümölcsösöket, megnéztük és azt tapasztaltuk, jól megférnek egymás mellett.

– Azért is jöhettek ide a korábban Cserepes soron árusítók, mert itt nem kell helypénzt fizetni – vélekedett a Csillag téri kispiacon terményeit régóta kínáló őstermelő, János. A 2021 elején eredeti helyén véglegesen bezárt Cserkó ősszel új helyre, Szentmihályra költözött és nyitotta meg újra kapuit, viszont több ottani eladó helyszínt váltott, megjelentek például a Csillag téren is. Állandó kuncsaftok úgy vélekedtek, kiszorítják a régi, megszokott árusokat. A húskészítményekkel kereskedő Ferenc azt mondta: elférnek, a négy-öt új megpróbál árulni pár forintot, az sem mindig sikerül nekik.

A szegedi Csillag téri kispiacon megjelent az egykori Cserepes sori kínálat is. Fotó: Török János

– Közelebb van, autóval nem éri meg azt a pár apróságot elvinni Szentmihályra, amit megpróbálok eladni. A régi helyre villamossal és autóbusszal is könnyen eljuthattunk kis csomagunkkal – közölte a Cserepesről átpártolt Erzsébet, aki, akárcsak a többi volt Cserepes-társa, otthonról hozott apróságokat, különböző, főleg kicsiknek való játékokat pakolt asztalára. Ezzel szélesítették a kínálatot és úgy tapasztalja, a környékbeliek is keresik portékáikat, örülnek, hogy ilyet is vehetnek.

– Ha nem is nagy a forgalom, beszélgetéssel eltelik az idő, az a 4-5 óra – tette hozzá. Mintegy 20 éve árul a Csillag téren, sok hasznos holmit, például elemet, zoknit, alsóneműt, a családnak segít a kis bevétellel Kelemen László, aki megjegyezte: ennyi árus és vevő érdemelne legalább egy mobilvécét.

– A Cserepes soron jobb volt, ott legalább 15 évig árultam, itt a kereslet nem nagy, de próbálkozok. Szinte csak az szól mellette, hogy közelebb van – közölte Szűcs József. A Csillag térből tényleg „kis Cserepes” lett, a korábban megszokott termékeken, zöldségen, gyümölcsön és virágon kívül megjelentek az órák, a vastag nyakláncok, a már citált játékok, hímzett terítők, különböző ruhafélék, samponok, tusfürdők, régi újságok, és még sorolhatnánk.

– Krumplit és más zöldséget szoktam vásárolni, ismerősök az eladók, olcsó és szép az áru, szeretek ide járni és jó, hogy mást is lehet kapni – mondta Ibolya. A mellette álló Esztike néni egyetértően bólogatott.

Fotó: Török János

Már búcsúztunk, amikor többen felhívták a figyelmünket az asztalok mögött megbúvó mécsesre. – Meghalt Ila néni. Majdnem 20 évig árult itt, zöldséget, szegfűt, tulipánt. Érte gyújtottunk mécsest – mondták.