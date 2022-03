Határozatlan ideig tartó pedagógussztrájk kezdődött március 16-án az országban. Ennek értelmében az akcióban résztvevő tanárok nem, vagy csak részben tartják meg óráikat, így hívva fel a figyelmet bérrendezési követeléseikre és munkaterheik csökkentésének igényére. Egy február 11-én hozott rendelet értelmében gyermekfelügyeletet minden, sztrájkkal érintett köznevelési intézményben biztosítani kell, továbbá a tanórák 50 százalékát, érettségiző osztályokban a vizsgatantárgyak óráinak 100 százalékát meg kell tartani.

Így vannak intézmények, ahol valóban csak az órák felét tartják meg, máshol a sztrájkolókat nem sztrájkolók helyettesítik és olyan intézmény is akad, ahol a munkabeszüntetésben résztvevők felosztják egymás között az órákat és egymást váltva sztrájkolnak, illetve tanítanak.

Megpróbáltuk feltérképezni, megyénkben hol, mennyien és meddig sztrájkolnak, az intézményvezetők többsége azonban nem szívesen beszélt erről.

Fotó: Kuklis István

Guba János, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének dél-alföldi regionális választmányi tagja lapunknak elmondta, információi szerint a Radnóti és a Deák Ferenc gimnáziumokban, valamint a Tabán, a Tarjáni Kéttannyelvű, a Madách és a Rókusi általános iskolákban is volt szerdán munkabeszüntetés.

– A szakképző iskolák pedig szolidaritási sztrájkot vállaltak a tankerületi fenntartású iskolák akcióját támogatva. A József Attila iskolában például szerdán 22-en sztrájkoltunk 4-6 órán keresztül, de a következő napokban más iskolákban is lesznek hasonló akciók – tette hozzá.

A felsoroltakon kívül megtudtuk: sztrájkoltak még az Arany János és a Vörösmarty iskolákban is. Utóbbiban szerdán és csütörtökön is csak tanulói felügyeletet biztosítanak, mivel a 33 pedagógusból 20 csatlakozott az akcióhoz, sok gyereket így be sem vittek a szülők az intézménybe.

A dorozsmai Jerney-iskolában 10 pedagógus sztrájkolt, ez a tantestület egyharmadát jelenti. Lázár Zoltán igazgató elmondta, a diákok nem vettek észre semmit az akcióból, helyettesítésekkel minden órát megtartottak. Hozzátette, sokak számára ez most kellemetlen időzítés volt, nem akarták, hogy a sztrájk a kampány része legyen.

Szentesen is csatlakoztak a pedagógusok a március 16-tól induló munkabeszüntetéshez. Mint Bedő Katalin, a Horváth Mihály Gimnázium tanára elmondta, úgy tudja, hogy a gimnázium tanárain kívül az óvodákban és a pedagógiai szakszolgálatnál is vállalták a sztrájkot.

A gimnáziumban szerdán az első három órában volt sztrájk, amelyben tizenhatan vettek részt, legközelebb pedig március 23-án sztrájkolnak majd ismét az első órában.

A csongrádi Piroskavárosi Általános Iskola is csatlakozott. Fotó: Majzik Attila

Hiába próbálják úgy beállítani, hogy a sztrájknak nincs köze a választási kampányhoz, az ellenzék azért meglovagolja ezt, március 16-án Mindszenten, Szentesen, Csongrádon, Kisteleken, Sándorfalván és Ópusztaszeren is vonuló tüntetést tartottak az iskolák előtt. Hivatalosan meg nem erősített reggeli információ szerint negyvenen csatlakoztak a sztrájk-felhíváshoz a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskolában is. Makón a József Attila Gimnáziumból kaptunk hírt az akcióhoz való csatlakozásról.