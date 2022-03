Újabb pályázatok részesültek pozitív elbírálásban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszban, ezáltal pedig utak, intézmények újulhatnak meg a Homokhátságon hamarosan. A nyerteseket Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke és Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje (Fidesz-KDNP) hirdette ki szerdán.

Mihálffy Béla bejelentése szerint megújul a Balástya-Forráskút közötti útszakasz több mint 1,2 milliárd forintból, mely kiemelten fontos beruházás, hiszen a Homokhátságot ez az út köti össze az autópályával. Továbbá több mint 621 millió forintot költenek az 55-ös főút körfogalma és a Mórahalom várostábla közötti útra, 362 millió forintból újul meg a Kiskunhalas-Szeged közötti út üllési része, míg a Bordány és Zákányszék közötti út felújítatlan 3 kilométeres szakasza 554 millió forintból válik járhatóvá.

A képviselőjelölt közölte, a nyertesek közt van még Öttömös és Röszke is. Előbbi a művelődési ház és teleházra 135, míg utóbbi a művelődési házra 103 millió forintot fordíthat. Sikerrel járt a domaszéki Kincskereső Óvoda is, mely 46 millió forintból új udvari játékokat vásárolhat, valamint bővítheti a főzőkonyhája kapacitását is.

Jelezte, jelenleg elbírálásra vár még több megyei pályázat is 2 milliárd 625 millió forint összértékben. Ha sikerrel járnak, többek közt óvodákat, bölcsődéket, önkormányzati épületeket és belterületi utakat újíthatnak meg.

Fotó: Karnok Csaba

Gémes László a szerdai sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a TOP Plusz három tengelyre épül. Az első részben ipari parkok, konyhák, 4-5 számjegyű utak, csapadékvíz-elvezető rendszerek, zöld területek, belterületi utak újulhatnak meg, valamint a turizmus fellendítésére is lehet pályázni. A második rész csak az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését teszi lehetővé, míg a harmadik tengely az óvodák, bölcsődék, iskolák felújítására, és identitáserősítő programok szervezésére fókuszál.

A megyei elnök rámutatott, soha nem látott mennyiségű fejlesztési forrás áll a városok, falvak rendelkezésére, hiszen csak a megyei önkormányzat 85,6 milliárd forintos keretet különített el erre a célra, viszont a kormány ezt 94 milliárd forintra egészítette ki. Hozzátette, a két megyei jogú városnak külön kerete van, Szeged és Hódmezővásárhely is 8,5 milliárdot kap a megyétől, de ezeket szintén kiegészítette a kormány, Szegedét 25,6 milliárd forintra.