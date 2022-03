Molnár Mihály párjának, Anikó­nak a kutyája, Pötyi a kertből alig akart beengedni minket – Frank Yvette fotós kollégámmal – a házba, azt szerette volna, ha játszunk vele. Közben megtudtuk: Mihály 1983-ban kezdődött rendőri pályafutásából 42 évesen vonult nyugdíjba, 1987-től 15 évig volt körzeti megbízott lakhelyén, Csengelén, amit korábban – ahogy elárulta – bicskás falunak hívtak. Italozás után erőssé, agresszívvá váltak a „helyi erők”, szóváltás után hamar előkerült több halef, és a verekedés késelésbe torkollt.

A én időmben is akadt hasonló, például intézkedés közben egy ittas vezető megharapta a kezem. Nagyapám is volt rendőr a faluban, őt szódásüveggel verték fej­be, de nem lett különösebb baja – jegyezte meg nevetve.



Gyűjtemények



Belépve otthonába gyűjtemények­kel szembesültünk: a hálóban több festmény látható Kovács Má­­riától, Molnár Mihály szereti a stílusát, ezért ékesítette a falakat az alkotásaival. Rendőrségi karjelzéseket is gyűjt, a magyarokkal kezdte 1995-ben, van több európai, és az Egyesült Államok tagállamai­ból is bőven akad állami, városi, seriff és marsall. Csaknem 130 országból van már rendőri karjelzése.

Molnár Mihálynak csaknem 130 országból van már rendőri karjelzése.Fotó: Frank Yvette

Szeretnék minden or­­szágból egyet, a meglé­vők közül az amerikaiak mellett büszke vagyok a Trinidad és Tobagóból kapottra, amit levélváltások után egy volt rendőrnő küldött el nekem – mesélte. A kis üveges italokat is gyűjtötte, ezzel 10 éve leállt, mert már nem fértek el a házban. A sport cukorbetegsége miatt követelt helyet az életében, fut, tollasozik, pingpongozik és spinningel.



Nem unatkozik



Lassan 18 éve vagyok nyugdíjban – július 8-án leszek 60 –, soha nem unatkoztam, mindig feltaláltam és feltalálom magam. Ezért is kezdtem annyi mindenbe, lekötöttek a tennivalók, és a kü­lönböző gyűjtésekkel a községet, a közösséget is szolgáltam. Sok időt és türelmet igényelt a helytörténeti kutatás, a szegedi Somogyi-könyvtárban lapoztam át az újságokat, köztük a Délmagyarországot, a Csengeléről szóló írásokat keresve. Az elsőt 1859-ből találtam, egy rövid hír volt – közölte Molnár Mihály. Ed­­dig hét, a településhez kötődő könyve (olykor társszerzőkkel) jelent meg, az első 2004-ben a falu történetéről. 2007-ben az 1859-től 1949-ig tartó korszakot átölelő, 351 cikkből és 99 írásból összeállított Csengelei tudósítások első kötete látott napvilágot. A lektorálásban mindig a korábban óvodában dolgozó Anikó segítette.



Majd jött a csengelei lexikon, a helyi 1956-os eseményekre való emlékezés (ebben Gábris László volt segítségére), a közoktatás 125 éve a faluban, a környékbeli tanyán élt híres és rendkívül termékeny író, Nemere István média­szerepléseiről összeállított kötet 11 példányban, a csengelei római katolikus egyház 75 évét taglaló könyv, valamint a helyi polgárőrség históriáját is feldolgozta, megörökítve a jövőnek, a következő generációknak a község históriáját. A kiadványokból a könyvtárak is kaptak egy-egy példányt.



Polgárőrség alapítása



A rendszerváltást követően mindenütt fellazult a rend, szinte hetente történtek betörések Csengelén is. Ezen akartunk mindenképpen változtatni a polgárőrség megalakításával, az alapítók kö­­zött voltam. Alig változtatva rajta az éremgyűjtők alapszabályát vettük át – mesélte Mihály. Elmondta, hogy ezután megszilárdult a közrend, a temető biztonságát is őrzik a mai napig. Más területeken is kezdett tevékenykedni: 1992-ben indult a Csengelei Krónika című újság, amiben, ha tehették, kizárólag helyi, a lakosságot érintő, őket érdeklő hírekkel, információkkal és anyagokkal foglalkoztak. Majd 2008-ban megjelent a neten a Csengelei információk – ebben napjainkig dolgozik –, amivel párhuzamosan 2014-ig nyomtatott verzió is napvilágot látott, akkor megszűnt. Ebben az időszakban, és azóta is a csengelei önkormányzat szintén megjelentetett ingyenes újságot.

A mi lapunk, a Krónika azért szűnt meg, mert úgy gondoltam, a kéthetes hír már nem hír. A netre viszont már általában aznap felkerülnek az információk, vagyis friss híreket olvashatnak követőink.



Családfa



Minden érdekel. A családfát ta­valy kezdtem kutatni, amihez a kisteleki plébánián találtam adatokat, anyakönyveket, de interneten is, például a mormonok oldalán, ahol 3 milliárd ember adata szerepel. A kész állapothoz már alig hiányzik valami – mondta Molnár Mihály, miközben szétterítette az asztalon a családfát, és elárulta: az első kis­teleki születésű az 1824-es Molnár Antal, az apai ág vezet a járási székhelyre, az anyai, a Martus, Mátraházi Csengelére, ott a legkorábbi szülött az 1763-as Dávid Katalin.



Hobbi és terv



Molnár Mihálynak van még – az előbbiek mellett – egy hobbija, numizmatikus, már 40 éve kutat ezen belül mások által nem preferált témákat.A tulajdonképpen pénzt is helyettesítő kutyabárcákról gyűjtöttem anyagot az egyik kollégámmal, főleg a szép, művészi kivitelűekre koncentráltunk, és az eredményt szakfolyóiratban publikáltuk – fűzte hozzá.

Nagyon szeretném, ha községünk alapításának 75 éves évfordulójára, 2025-re megjelenhetne a Csengelei tudósítások második kötete, az önálló települési korszak kezdetétől, 1950-től a rendszerváltásig, 1989-ig megjelent cikkek, tudósítások gyűjteménye. Az anyag már rendelkezésre áll, kigyűjtöttem, a kiadáshoz „csak” a pénz hiányzik. Szeretném, ha ebben segítene, akár pályázati lehetőségekkel, Tóth Tibor polgármester és az önkormányzat – vázolta elképzelését Molnár Mihály.



Ötvenhat





Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején Csengelén is történtek érdekes dolgok, például egy gyilkosság, viszont annak semmi köze sem volt a forradalmi eseményekhez: berúgott férfiak követték el – mondta Molnár Mihály. Viszont a helyiek is elmentek a községi tanácshoz tiltakozni, mindent el akartak égetni, végül csak az adósságokat igazoló, tanúsító dokumentumok lettek hamuvá, a többi fontos irat, például a születési és a halotti anyakönyvi kivonatok megmaradtak.



