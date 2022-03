A kedvező időjárásnak köszönhetően megjelentek az utakon a motorosok, akiknél a baleseti kockázat átlag feletti – közölte a rendőrség. Szerintük ennek az az oka, hogy a motorosokat a gépkocsik vezetőire jellemző passzív biztonságtechnikai eszközök nem védik, így baleset esetén testük közvetlenül sérül.

A motorosbaleseteknek több oka is van, de a legkiemelkedőbb rizikófaktort az emberi tényezőben kell keresni, vagyis képességeiket túl, gépük teljesítményét pedig alulbecsülik. Vezető baleseti okok évek óta a sebesség nem megfelelő megválasztása, az elsőbbségi jog meg nem adása és a szabálytalan előzés.

A motorosok a városi forgalomnál lényegesebben dinamikusabban haladnak még akkor is, ha amúgy nem lé- pik át a megengedett sebességet. A lakott területen belüli mo­torosbalesetek leginkább nem a nagy sebességből adódnak, hanem abból, hogy a motoros egy kisebb lökés után is beesik egy autó vagy busz alá.

Ezért is nagyon fontos, hogy a motorosok – néhány hónap vezetés kihagyása után – ne csak magukat, hanem járműveiket is készítsék fel a közlekedésre.

A rendőrség azt írta, hogy kizárólag kifogástalan műszaki állapotú, és biztonságtechnikailag is megfelelő járművekkel szabad közlekedni. Ezen túl pedig fontos a bukósisak és egyéb protektorok viselése, amelyek nagymértékben csökkenthetik a sérülést.

Az is fontos, hogy ne megszokásból, ne rutinból vezessenek, fokozott figyelemmel menjenek bele az előzésbe, a kanyarodásba, a szezon elején pedig érdemes részt venni egy motorostréningen. Végül, de nem utolsósorban a sebesség: nagyon fontos, hogy az út-, látási és időjárási viszonyoknak megfelelően vá­­lasszák meg a sebességet.