Már javában zajlik a Tündérszépek országos szépségverseny regionális fordulója. Mint arról korábban beszámoltunk, változtattak a szervezők a lebonyolításon, így a jelentkezők közül a zsűri egyből a regionális fordulóba juttatja be a hölgyeket, vagyis nincs megyei válogató. Ez azt is jelenti, hogy sokkal nehezebb bekerülni azon szépségek közé, akik bemutatkozhatnak lapunkban és internetes portálunkon, hiszen a Bács-Kiskun és Békés megyei szépségekkel kell megküzdeniük a helyekért.

Érdemes tehát mielőbb jelentkezni. A verseny egyébként kiváló le­­hetőség arra, hogy valaki or­­szágos ismertséget szerezzen, illetve akár arra is esélyt nyújthat, hogy a legszebb hölgyek modellkarriert indíthassanak. Sok idő azonban már nincs a gondolkodásra: március 22-én lezárul a nevezési időszak.



Eddig négy Csongrád-Csanád megyei – egy hódmezővásárhelyi és három szegedi – hölgy jutott be a regionális forduló­­ba, rájuk már lehet szavazni. Ezzel egyrészt egy szépség esélyt kap arra, hogy az országos döntőbe kerüljön, hiszen a zsűri által kiválasztott Tündérszépek mellett erre lehetősége lesz a kö­­­zönségszavazás győztesének is. Természetesen mi azt szeretnénk, ha Csongrád-Csanád megyét képviselhetné két Tündérszép a végső megmérettetésen, ezért mindenkit ar­­ra buzdítunk, hogy segítse a helyi lányokat. A szavazók értékes ajándékokat is nyerhetnek, vagyis duplán megéri pár percet szánni a voksolásra.