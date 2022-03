Itt van végre a jó idő, eljött a sufnik, garázsok kirámolásának szezonja, na meg az építkezéseké. Ezek a műveletek elég sok hulladék képződésével járhatnak. Évente egy alkalommal ingyenesen lehet lomtalanítást kérni magán- és társasházakhoz Szegeden, a szabályozásról már több alkalommal írtunk, magunk is kipróbáltuk. Nem lehet azonban mindent elvitetni, a veszélyes hulladékokat továbbra is csak a hulladékudvarokban fogadják. Mint Makrai László, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója lapunknak elmondta, az összes szegedi hulladékudvarban átveszik ezeket, kivéve azt, ami azbesztet tartalmaz.



A hulladékgazdálkodás tájékoztatót is összeállított a lakosság számára, amelyből kiderül, melyik hulladéktípust hogyan érdemes gyűjteni. Felsorolja a tájékoztatás a veszélyes hulladékok leggyakoribb típusait is. Ide tartoznak a háztartási kis- és nagygépek, a szórakoztatóelektronika, az elektromos szerszámok, játékok, szabadidős és sporteszközök, az információtechnológiai, távközlési eszközök, a fénycsövek és a világítótestek. Veszélyes hulladéknak számítanak az akkumulátorok, a festékhulladék és annak göngyölege is, a gépkocsik gumiabroncsai, olajszűrői, a fék- és a fagyálló folyadék. A növényvédő szereket, veszélyes mosó- és tisztítószereket, építési, bontási törmeléket – elterjedt nevén sittet – is ide sorolják.



Makrai arról tájékoztatott, hogy azbeszttartalmú hulladék lerakása azért nem lehetséges a hulladékudvarokban, mert nem rendelkeznek erre vonatkozó engedéllyel. Szegeden a Multigrade Kft.-nek van engedélye azbeszttartalmú hulladék átvételére. A leggyakoribb, amivel találkozhatunk, az a hullámpala, de síkpala is készült az 1960-as években azbesztcementből. Később kiderült, hogy az azbeszt rákkeltő. Mivel az azbesztcement könnyen törik és porzik, apró rostjai bejuthatnak az emberi szervezetbe.