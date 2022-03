Két első osztály indítását tervezik szeptemberben a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben. Gyurikné Vass Angéla intézményvezető elmondta, diákjaik első osztálytól tanulnak angol nyelvet, melyből felső tagozaton akár heti 4 órájuk is lehet. Ezt a tárgyat ötödik osztálytól ugyanúgy csoportbontásban oktatják, mint a digitális kultúrát, illetve a technika és életvitelt. – Matematikából 4. osztályban tartunk tehetségmérést, mely alapján a kiemelkedő diákoknak lehetőségük van tehetséggondozó foglalkozásokon részt venni – tette hozzá.



Az iskola szellemiségét jól mutatja, hogy vannak kifejezetten csak itt alkalmazott módszerek, melyek mindegyikének az a célja, hogy a diákokból a lehető legtöbbet hozzák ki. Év végén például nem csak a kitűnő diákok teljesítményét ismerik el, hanem azokét is, akik önmagukhoz képest sokat fejlődtek vagy kiemelkedően teljesítettek. A felső tagozatos váltást ötödik osztályban tanulás-módszertani oktatással segítik, mellyel a diákok gondolkodási képességeit is fejlesztik. A resztorációs szemlélettel az osztályközösségek megerősítése a cél, a hibákat pedig nem csak büntetik, hanem arra ösztönzik a gyerekeket, hogy azt tegyék jóvá. – Iskolánkban évek óta nincs lemorzsolódás sem, mely annak köszönhető, hogy a rosszul teljesítő diákok szüleivel rendszeresen konzultálunk, pedagógusaink pedig pluszórákat biztosítanak a felzárkóztatáshoz. A lelki problémákat iskolapszichológusunkkal lehet megbeszélni – sorolta az intézményvezető.



Fotó: Kuklis István

Az idén 60. születésnapját ünneplő iskola udvarát tavaly újították fel: több szabadtéri játszóeszközt is vásároltak alapítványi támogatásból, melyben a szülők, diákok és dolgozók többéves együttes munkája volt benne. Kibővítették a sportolási lehetőségeket is: a régóta működő Bozsik-program mellett elindult a Pick Szeged kézilabdacsapattal közös utánpótlás-nevelés, a néptáncoktatás, a sakk és a kötélugrás is. Utóbbi két sportágban már most látszik, hogy az iskola kiemelkedő tehetséggondozó intézmény: sakkban az idei tanévben egy nemzetközi versenyen a top 20-ban összesen 8 gedóis diák szerepelt, a hétvégi kötélugró országos diákolimpiáról pedig az iskola csapata elhozta az aranyérmet.

De matematika-, történelem- és természettudományos versenyen is értek el a tanulóik megyei és országos dobogós helyeket az utóbbi hónapokban, sőt: volt diákok is szereztek dicsőséget iskolájuknak a művészetek területén. Az ArTér nevű művészeti csoport egykori gedóis tanáruk felkészítésével bejutott egy országos alkotói pályázat legjobb 10 indulója közé, így lehetőséget kaptak egy fővárosi kiállításra. A művészeti oktatás, melyből ez a siker is született, a Gedóiban egyébként az iskolán belül elérhető: képzőművészeti, grafika- és festészettanszak közül lehet választani, melyről külön bizonyítványt kapnak a diákok.



Az intézményben március 24-én nyílt órákat tartanak a leendő elsősök szüleinek, április elsején pedig játékos iskola-­előkészítő foglalkozásra várják az érdeklődőket.