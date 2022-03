– Örülök, hogy nem kell maszkot viselni, és annak is, hogy a többi, az életet bonyolultabbá tevő, de ugyanakkor szükséges korlátozást is eltörölték – közölte a kisteleki Dénes. Hozzátette, a járványban megbetegedett, mégsem oltatta be magát, és el­mondta azt is, hogy a 1,5 méteres védőtávolságot és a kézfertőtlenítést továbbra is betartja.

Az unokájával a boltból ki­jövő Kis Mihály Zoltánné azt taglalta, ha nem akar megbetegedni – hiszen a járvány még velünk van –, akkor bizonyos óvintézkedéseket, például a kézfertőtlenítést és a távolságtartást továbbra is követni kell, illetve üzletben a maszkot is felveszi. – Eddig nem kaptam el a vírust, ami remélem, most már végleg távozik – tette hozzá Ica.

– Nem volt jó hordani, már nem is használom, de egészségügyi intézményben felveszem. Számomra azért is kényelmetlen és kellemetlen volt, mert szemüveges vagyok, allergiás asztmás köhögésem is van, így a maszkban alig kaptam levegőt – magyarázta Lévai Éva.

Szandra sem betegedett még meg, viszont szerettei közül édesanyja, mamája és anyósa is átesett a Covidon.

– Örülök, hogy nem kell hordani zárt helyen sem a maszkot, ez érinti a legtöbb embert, viszont buszon és boltban, vagyis nagyobb tömegben még felveszem. Jobb egy kicsit félni, mint megijedni – mondta.

Balástyán egy neve elhallgatását kérő férfi sem szomorkodott a maszk miatt, viszont a védőtávolságot továbbra is igyekszik betartani.

– Ha a fogklinikára megyek Szegedre, a buszon is felveszem a maszkot, ami mindig itt lapul a zsebemben – jelentette ki a balástyai László, aki már 3 Pfizer-oltást vett fel. – Nagyon is örülök, hogy nem kell hordani, mert szemüveges vagyok, és a lencsék állandóan bepárásodtak – tette hozzá.