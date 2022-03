Meggyorsította a déli Tisza-híd tervezését az Innovációs és Technológiai Minisztérium, miután Bartók Csaba, a megye 1-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje és Mihálffy Béla, a megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje azzal a kéréssel fordult a szaktárcához, hogy a lehetőségek szerint gyorsítsák meg a harmadik híd építését.

Kormányzati pénzből tervezik, építik

Csütörtökön Szegeden járt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki elmondta, a két képviselő kérésének eleget tettek, a tervezés pedig jelenleg is zajlik kormányzati forrásból. Kiemelte, ha elkészülnek a tervek, akkor 2-3 éven belül megépülhet a híd, melyet állami pénzből valósítanak meg, hiszen uniós forrásból nehéz lenne a lassú megtérülés miatt. Hozzátette, a híd országos jelentőséggel bír majd, hiszen egy újabb átkelőt jelent a Tiszán, mindemellett pedig jelentősen javítja Szeged lehetőségeit.

Káosz, környezeti terhelés, lebénulás

A déli Tisza-híd újszegedi hídfőjének tervezett helyszínén, vagyis a Kertész utca és az Alsó-kikötő sor kereszteződésében tartott sajtóeseményen Mihálffy Béla közölte, hatalmas környezeti terhelés éri az újszegedieket a csúcsidőszakokban kialakuló káosz miatt, azonban ha a híd elkészül, mentesülnek ettől a tehertől. Megjegyezte, nemcsak a szegediek, hanem az agglomerációban élők, vagyis a Makó felőli településekről érkezőknek is érdeke a híd megépítése.

A sajtótájékoztatón jelen volt Bartók Csaba is, aki arról beszélt, hogy 20 éve minden kampány a harmadik híd körül forgott, számos ígérettel találkozhattak a szegediek, azonban eddig csak gyerekrajzokat mutogatta az ígérgetők, egy konkrét tollvonás sem történt az ügy érdekében.

Hangsúlyozta, az elmúlt félévben azon valós munka kezdődött meg, megindult a harmadik híd tervezése.

Rámutatott, az új hídra azért is van szükség, mert az a teherforgalomtól mentesíteni tudja a belvárost, valamint a kisebb településeket is, de fontos azért is, mert a Belvárosi híd a végnapjait éli, régóta felújításra szorul. Hozzátette, lebénulna a város, ha kivennék a közforgalom alól felújítás miatt, ezért is lényeges, hogy mielőbb elkészüljön a harmadik híd, hogy aztán a régóta tologatott fejlesztés megvalósulhasson.

Bővíthető lesz a harmadik híd

Ahogyan arról lapunk beszámolt korábban, a Tisza-híd terveit a fővárosi FŐMTERV készíti el 684 millió forintért, a munkavégzésre összesen 30 hónapot kaptak. Egyelőre csak közúti és gyalogoshíd készül majd a kormányzati forrásból, a 471 méter hosszú hídon 2×2 sávon közlekedhetnek az autók. Azt viszont már most látni, hogy úgy tervezik meg a harmadik hidat, hogy az később bővíthető legyen, és akkor már vonatok is közlekedhetnek rajta.