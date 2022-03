Balogh Szilárd nem tudta vállalni a játékot a Pécs ellen a szegedi kerettagok közül: a héten betegségekkel küzdő szegediek közül mindenki más azonban ott volt, nem úgy a vendégeknél, ahol két légiós, Donaldson és Brkics is hiányzott.

Az első komolyabb különbség a kilencedik percben alakult ki, amikor Persons közelije után átlépte a tíz pontot a Szedeák előnye, 29–18. Innen kontrollálta a meccset a Naturtex, amely olykor már a húszpontos vezetésért is támadott. A nagyszünetre a hatvan pontot is elérték a Tisza-partiak, a vendégek ugyan Illés és Carpenter kosaraival próbálták tartani magukat, de tíz ponton belülre nem tudtak feljönni - magabiztosan játszott a Szedeák.

A folytatás sem hozott nagyban különböző játékot, a húsz pont ugyan nem lett meg, de nagy izgalmat nem éltek át a kilátogató nézők, a Szedeák továbbra is kontrollálta a meccset. Olyakor igen laza játék jellemezte a találkozót, amely nem elsősorban a védekezésről szólt egyik oldalon sem. A negyedik negyed elején aztán kétszer is tízen belülre jött a Pécs, de ekkor futott egy 8–0-át a Szedeák, Cook és Kerpel-Fronius Balázs is bedobott egy-egy triplát, ezzel pedig lezárta a meccset - a századik pont Personsé lett, és mivel Keller is bedobott egy ziccert, minden pályára lépő szegedi szerzett pontot.

Sikerével a Szedeák biztosan a középházban folytatatja az alapszakaszt követően, azaz a továbbiakban küzdhet majd a rájátszást érő helyek valamelyikének eléréésért.