Szolidaritási akciót szerveztek március 1-jén Szegeden: az SZTE BTK Szláv Intézet a Dóm téri Holodomor emlékműhöz várta az embereket csendes főhajtásra.

Nagyjából százan vettek részt a kora délutáni eseményen. Sokan vittek virágokat, néhányan ukrán zászlót is, egy fiatal külföldiekből álló csoport pedig a háború ellen tiltakozó feliratokat is a magasba emelt. Az eseményhez a Szegedi Közlekedési Társaság is csatlakozott: járatai 13 óra 30 perckor egy perce megálltak.