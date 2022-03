A következő tanévben három első osztály indítását tervezik az Arany János Általános Iskolában. Az intézményben 10 éve működik sikeresen a Playschool program, egy osztály eszerint az egyedileg kidolgozott és akkreditált program szerint tanulja emelt szinten az angol nyelvet már első osz­­tálytól kezdve. Fodorné Dó­­da Katalin intézményvezető elmondta, a nyelvoktatás kommunikáció-központú, kézműveskedés, bábozás, me­­sék és dalok alapján bővíti a kicsik szókincsét.

– Az első és második évben heti 4, majd heti 5 angolórájuk van, felső tagozatban pedig még egy lektori órával is bővülhet az órarend. A Playschool osztály emellett néptáncot is tanul, így a többi osztályhoz képest nagyobb terhelést kapnak az ide járó gyerekek. Az eredmé­nyek azonban magukért beszélnek: a középfokú nyelvvizsga nyolcadik év végére a legtöbb gyereknek sikerül, de egyre többen teljesítik sikerrel a C1-es szintet is – tette hozzá.

A másik két osztály diákjai­ból második év végén alakítanak ki egy csoportot, amely emelt óraszámban tanulja az angolt. A többiek esetében a pluszórakeretet magyar- és matematikaoktatásra fordítják. Felső tagozaton mind­ezek mellett gyakorlatorientált informatikaoktatás zajlik az iskolában, az érdeklődő diákokat felkészítik az ECDL-vizsgára is. Az első három évben a napközit is tanítók biztosítják minden osztálynak külön-külön, a házi feladatok elkészítése mellett pedig ebben a délutáni időszakban kézműves- és kulturális foglal­kozásra, illetve mesefeldolgozásokra is jut idő. A felsősök számára szakköröket működtetnek: van színjátszókör, ének­­kar, de akár hangszeres ze­­netanulásra is adott a lehetőség.

Sportok közül a röplabda, a szertorna és a foci is kiemelkedő, ezek szintén helyben érhetők el az intézményben. Szeged legújabb építésű iskolája nem csak megjelenésében modern. Minden tanteremben van digitális tábla, és a könyvtár is kiemelkedően jól ellátott. Az udvaron az osztályok saját madárbarát kertet gondoznak, a természeti nevelés azonban nem csak helyben valósul meg. Az alsó tagozatosok rendszeresen járnak a vadasparkba, az 5. és 6. évfolyam pedig erdei iskolába is.

– Büszkék vagyunk az aktív közösségi életünkre is – mondta Fodorné Dóda Ka­­talin. Példaként említette az évenként megrendezésre kerülő Arany-hetet, az év végi gálaműsort és a jeles napokat is, amelyekről mind közösen emlékeznek meg. – De erős közöségformáló ereje van az iskolarádiónak is, amelyet diákok szerkesztenek – tette hozzá.

Az intézmény a legjobbiskola.hu rangsorában tavaly a 3. legjobb szegedi iskolaként szerepelt, a kompetenciamérések alapján pedig immár négyszer került fel a matematikából legjobban fejlesztő iskolák országos toplistájára.