A perzsa uralom alatt élő zsidó közösség megmenekülésére emlékeznek Purim ünnepén. Ezt az időszámítás kezdete előtt 450 körül történt eseményt Eszter könyve örökíti meg. Annak emlékére tartják, hogy a perzsa Ahasvérus király legfőbb tanácsadója, Hámán a zsidó közösség kiirtását szorgalmazta uralkodójánál, ám gonosz terve meghiúsult.

– A pur szó sorsvetést jelent, ugyanis Hámán sorsot vetett, hogy mikor lenne alkalmas időpont a zsidók kiirtására. Az uralkodó új feleségéül Esztert választotta, aki titkolta zsidó voltát. Eszter nagybátyja, Mor­­decháj tudomást szerzett Há­­mánnak az uralkodó elleni merényletéről, és unokahúga révén leleplezte a királyt megmérgezni szándékozó Hámánt, akit felakasztottak. Eszterről kiderült származása, és a zsidó nép megmenekült – foglalta össze a történetet Kendrusz Attila, a Szegedi Zsidó Hitközség vallási vezetője.

A purimhoz különböző vallási kötelezettségek, úgynevezett micvák kapcsolódnak. Szerdán napkeltétől napnyugtáig böjtölnek, majd meghallgatják Eszter tekercsének, a Megillat Eszternek a közösségi felolvasását.

– A tekercs érdekessége, hogy egyszer sem szerepel benne az Örökkévaló neve, ugyanakkor jelenléte mégis érezhető végig a háttérben, el van rejtve. Másik különlegesség, hogy Hámán nevének említésekor zajt kell csapni kereplőkkel, dobogni és fújolni kell, 12 fia nevének felolvasását pedig egy levegővel kell elvégezni – részletezte a vallási vezető, aki arról is beszélt, hogy purimkor nem csupán a perzsiai megmenekülést, de a zsidó nép összes későbbi megmenekülését is ünneplik egyben, mikor a történelem során meghiúsult a kiirtásukra vonatkozó szándék.

– Fontos kapaszkodó ez az ünnep. Arra emlékeztet, hogy bármennyire is próbálták el­tüntetni a zsidó népet a Föld színéről, nem sikerült, mert az Örökkévaló mindig beavatkozott. Érdekesség, hogy Sztálin például purim napján halt meg. Továbbá, hogy Hámánnal együtt 12 fiát is felakasztották, és érdekes párhuzam, hogy a nürnbergi perben is éppen 12 vádlottat ítéltek kötél általi halálra – mondta.

További micva az ajándékok követtel történő küldése két embernek, valamint az adakozás a szegényeknek. – Utóbbi a misloách mánot vagy sláchmonesz. Ilyenkor minden kinyújtott kézbe adni kell – részletezte.

Sok laikus ezt az ünnepet a zsidó farsangként tartja számon, ám ez téves.

– Ajánlott álarcot ölteni és beöltözni, de ez az elrejtőzés egyrészt azt jelképezi, hogy Eszter is titkolta zsidó voltát, másrészt pedig, hogy az Örökkévaló neve nem említődik, rejtezik, de ott van minden szó mögött, Ő irányítja a világ minden dolgát – magyarázta Kendrusz Attila.

Eszter tekercsének felol­vasása után kezdődik az ün­nepi lakoma, amelyet a szegedi zsidó közösség együtt fogyaszt el az imaházban. Magyarországon a legelterjedtebb fogása a töltött káposzta, és jellegzetes sütemény ilyenkor a Hámán füle.

– A lakoma a héberben olyan hely, ahol isznak is, így ilyenkor szokás alkoholos italt is fogyasztani – mondta el a vallási vezető.



