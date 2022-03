A pályakezdő költők felkarolásával is foglalkozó online portál, az Irodalmi Rádió idén is meghirdette Valentin szerelmes vers versenyét. Az Év Trubadúrja címért több korosztályban is versenyezhettek az alkotók. A felnőtt férfiak mezőnyében szegedi siker született: a 19 éves Tatár Botond a Botor esti kérdés című művével megnyerte a fődíjat.

Van, amikor egy jó rím adja az ihletet

Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola végzős diákja alsós kora óta ír verseket. – Az elsőt egy erdei iskolás kirándulásról hazafelé úton, a buszon vetettem papírra. Valahogy eszembe jutott egy rím, megtetszett és köré írtam a verset, ami egyébként egy rigóról szólt – mesélte. Hozzátette: a mai napig előfordul, hogy egy rím adja az ihletet, azonban mostanra egyre tudatosabb lett a témaválasztásban. – Alapvetően olyan dolgokról írok, amik az életemben történnek. Barátok, szórakozás és a család ugyanúgy szerepel a témák között, mint például a szegedi táj. És persze írtam már személyre szóló verseket a barátnőimnek és a családtagoknak is – árulta el a fiatalember.

Régimódi nyelvezetben szeret írni

Stílusával kapcsolatosan Tatár Botond úgy fogalmazott, régimódi nyelvezetben ír elsősorban. – Nagyon szeretem a 20. századi költőket: Kosztolányi, Ady, József Attila és Radnóti a kedvenceim. A modern költészet azon irányzatával viszont, mely a rímtelen verseket preferálja, nem tudok azonosulni. A kortárs költők közül Závada Pétert olvasom szívesen – mondta el a fiatalember, akinek mostanra több mint 150 verse pihen a fiókban.

Novellapályázaton is díjazták már írását

– Kritikus vagyok magammal, csak azt tartom meg, ami tetszik is. Sőt: időről időre újraolvasom a verseimet és akkor is szelektálok. Emellett pedig van három ember, akiknek mindig megmutatom az új műveimet. Az egyik legjobb barátomat mindig megkérem, hogy olvassa fel nekem az írásaimat, mert ha hallom, olyan hibákat is észreveszek bennük, amiket olvasva nem. A nagymamámnak én szoktam felolvasni időről időre, neki természetesen mindegyik tetszik. A harmadik segítőm pedig a középiskolás irodalomtanárom, Laklia Márta. Ő szakmailag is tud támogatni, és ő hívta fel a figyelmemet arra is, hogy érdemes minél több pályázaton elindulnom, hogy ismertséget szerezzek. Tavaly egyébként elnyertem a Mécs László Irodalmi díjat is és van még pár más helyezésem is különböző kiírásokról. Sőt: novellapályázatról is hoztam már el harmadik helyet, időnként ugyanis ezzel a műfajjal is próbálkozom – mesélte az Év Trubadúrjának választott diák, aki már tervezi első saját verseskötete megjelentetését. Ettől függetlenül nem művészi pályára készül: az idén érettségiző fiatalember orvos lesz.

– De persze verseket ettől függetlenül írok továbbra is. Amíg lesz ihlet, nem szeretném abbahagyni – mosolygott Botond.