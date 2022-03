Rieder Gábor, a kiállítás kurátora elmesélte, a művész kiállított képei közül többhöz érdekes történet is kapcsolódik. Látható például az a festmény, melyet egy tengerparton festett, ám közben a dagály elragadta és amellett, hogy a kép elázott, a művész is balesetet szenvedett. De felidézte emlékeit azzal a nem túl állapotban lévő festménnyel kapcsolatosan is, melyet először látott Joachim Ferenctől, akiről akkoriban még nem tudta, hogy nem fényes napfelkeltét, hanem sötét holdfényt kell keresni alkotásán.

A Fekete Házban látható gyűjteményben vannak különleges éjszakai és tengeri tájképek, virágzó fákat ábrázoló festmények, portrék és enteriőrfestmények is, mindannyiuk a Joachim Ferencre jellemző különleges színvilágban. A tárlat június 26-ig tekinthető meg minden nap 10 és 18 óra között.