Tíz Oscar-jelölést kapott Denis Villeneuve Magyarországon is forgatott Dűne című sci-fije, amelyet Frank Herbert 1965-ös azonos című regénye alapján rendezett – ez a hír járta be a napokban a világot. Nekünk, magyaroknak azonban nemcsak amiatt érdekes a film, mert annak jó része ha­­zánkban játszódik, hanem azért is, mert a film produkciós tervezésének stábjában ott van Sipos Zsuzsanna, valamint a 155 perces mű több szereplője is magyar. Köztük van a szegedi származású Zombory Dávid is, aki dolgozott már együtt Bruce Willisszel a Die Hard 5 című filmben, és volt közös jelenete Selena Gomezzel is a Monte Carlo című filmben. A Dűnével kapcsolatos élményei­ről lapunknak számolt be.

2019 tavaszán megcsörrent a telefonom, hogy amerikai sci-fi filmbe keresnek magas, robusztus embert, olyat, aki bírja a gyűrődést. Az első kérdés az volt, hogy vállalnám-e a szemöldököm eltüntetését és a hajam kopaszra való nyírását. Átgondoltam, majd nemet mondtam, amit persze utólag megbántam, mert sokkal előnyösebb pozíciót kaptam volna úgy a filmben, ráadásul a megkapott szerepnél is el kellett tüntetni a szemöldököm. Ezt sminkkel oldották meg, reggelente általában 1 órát voltam sminkben – emlékezett vissza a kezdetekre.

Többrétegű jelmezben alakított páncélos katonát Zombory Dávid a Dűne című filmben. FOTÓ: DM





Kiderült, majdnem elesett az elvállalt szereptől amiatt, mert nem volt rá jó a többrétegű, sisakos ruha. Végül aztán a stylist megoldotta.

Amikor felvettem a jelmezt, rájöttem, miért kérdezték, hogy bírom-e a gyűrődést. Volt rajtunk egy póló, egy sí­­ruhára hasonlító öltözék, egy pulóver, majd erre vettük fel a 3D nyomtatóval készített páncélt. Mindezt nyáron, 40 fokban. A sisakban volt egy kis propeller, hogy ne párásodjon be, de semmit sem láttunk benne, emiatt a jeleneteket is át kellett alakítani – avatott be.



Dávid kollégáival közelharci kiképzésben részesült, és a kö­­zelharci jelenetek rögzítésénél a CGI világába is betekintést nyert, vagyis egy digitálisan kialakított szobában zajlott a felvétel.

Teljes harci szerelésben be kellett mennem a szobába, ahol 360 fokban fel voltak állványozva a kamerák, és ennek a körnek a közepére kellett áll­­nom. Ekkor digitalizáltak és sokszorosítottak engem – magyarázta. Úgy véli, fantasztikus élményben volt része, hiszen testközelből nézhette végig, ahogy Denis Villeneuve instruálta a szereplőket, köztük Jason Momoát és Dave Bautistát.



A szegedi származású szak­­ember büszke arra, hogy egy­re több, nagyobb amerikai produkció választja forgatási helyszínnek hazánkat, szerinte ez köszönhető a néhai Andy Vajnának, a magyar szakemberek szaktudásának, valamint az infrastruktúrának is. Dávid megjegyezte, információi szerint a Dűne második részét is Magyarországon szeretnék forgatni, ezért bízik abban, hogy ennek is részese lehet majd. Mint mondta, csak remélni tud­­­­ja, hogy március 27-én a tíz jelölésből legalább ötöt elnyer a film, valamint a magyar díszlettervező, Sipos Zsuzsanna is kap Oscar-díjat.