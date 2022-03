Több szegedi ingatlanba is betört az a 2 helybeli férfi, akiket most kaptak el a rendőrök. Egy szolgálaton kívüli rendőr kedden hajnalban kért erősítést a Felhő utcába, miután tetten ért egy 25 éves férfit, aki egy kerékpárt próbált elvinni egy lezárt házból. A férfi megpróbált elmenekülni, de elkapták.

Találtak nála egy forgalmi engedélyt is, amely egy társasház udvarán leállított autóból került a férfihoz, amit feltört. Ezzel egy időben elfogtak egy másik 17 éves fiatalt is, aki a Hóbiárt Basa utcában egy építés alatt álló társasházba tört be. Onnan egy félmillió forint értékű fúrógépet vitt el. Lopás miatt indult eljárás a férfiak ellen.