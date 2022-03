Különleges, eddig példa nélküli ajánlatot kapott egy üzleti show-műsorban egy szegedi kisvállalkozó. Az RTL Klub Cá­­pák Között című adásának évadzárójában Pallagi Edina a márkaépítés hazai mesterének kezébe adta mindössze egy éve létrehozott saját termékcsoportját, emellett le­­hetőséget kapott arra, hogy együtt dolgozzon vele szakmai tanácsadóként.



– A vállalkozásomat 2020 novemberében kezdtem el – mesélte lapunknak a Cremediq alapítója.



– Gyógyszerészként végeztem, majd ezt követően a Szegedi Tudományegyetemen kutattam és oktattam hosszú időn keresztül. A Covid azonban arra késztetett, hogy átgondoljam az életemet, és egy évvel ezelőtt úgy döntöttem, váltok – mesélte. Már korábban is tervezte, hogy natúrkozmetikumo­kat készít majd, ebbe vágott bele a családi házuk alagsorában kialakított gyártóhelyen.



– Eddig 16 saját terméket fejlesztettem ki: 6 arcápolót, 2 regenerálót, 4 aromaterápiás olajat és 4 arcpermetet. Olyan problémákra próbáltam készítményeket adni, amelyekkel egy 40-es nő küzdhet, így van pigmentfoltok elleni, ránctalanító és szemkörnyékápoló kozmetikum is a palettámon. Az illóolaj-keverékeket pedig úgy állítottam össze, hogy azok tudományosan alátámasztott hatékonyságát vettem figyelembe. Ezeket mind én készítem, kizárólag természetes alapanyagokból, illetve minőségbiztosító szakgyógyszerészként magam tudtam intézni az engedélyezést és a dokumentáció el­­készítését is. Pont ezek miatt volt nehéz beáraznom a cégemet, így nem üzletrészt ajánlottam a Cápáknak, hanem kölcsönt kértem, és a bevételből ajánlottam fel nekik bizonyos százalékot – mesélt arról, hogyan érkezett az üzleti show-műsorba.



Balogh Levente, a nemrégiben a Pepsi hazai leányvállalatát felvásárló Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. üdítőipari társaság tulajdonosa és elnöke látott fantáziát a szegedi szakgyógyszerészben, mivel van egy beauty márkája is, amelyhez éppen szakmai tanácsadót keresett. A műsorban így tanácsadói díjat és együttműködést ajánlott Edinának, aki a milliárdos üzletember cégében a termékfejlesztésekben vesz majd részt. Cserébe a szegedi kisvállalkozó odaadta saját márkanevének 51 százalékos jogát Balogh Leventének.



– Az adás után néhányan a nézők közül azon aggódtak, hogy egy üzleti cápa bekebelezett. Én azonban nem így látom. Levente múlt héten megnyitott fővárosi szépségszalonjába hamarosan bekerülnek a termékek, azok egyre nagyobb ismertsége pedig számomra is hasznos lesz, valamint közösen hozzálátunk új kozmetikai termékek fejlesztéséhez is – mondta Edina. Hozzátette: valószínűleg egyéb ajánlatot is megfontolt volna, hiszen abból egy kezdő vállalkozó csak profitálhat, ha együttműködik egy ilyen kaliberű üzleti szakemberrel.

Laborját egyébként Balogh Levente a hét közepén meg is látogatta, és elégedett volt a látottakkal. Az tehát, hogy az egyetemi oktatóból lett friss vállalkozó termékei milyen gyorsan lesznek egy országosan ismert brand részei, valószínűleg már csak idő kérdése.