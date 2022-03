Az újszegedi Forrás szállóból érkezett a jelzés: a szállóval szemben elhanyagolt az utca­front, szaporodik a szemét. Fotókat is kaptunk: „Szép látvány a hozzánk látogató vendégeknek!” – állt az e-mailben.

Az előkerten jól látszik, hogy nem mostanában kertészkedtek benne, az arra járók meg eldobják ott a szemetüket, ahogy ez más elhanyagolt szakaszokon is történni szokott városszerte: jut belőle a fal tövébe is. A járdán az avar halmozódik, egyre keskenyebb a csík, amin esős időben is csúszásmentesen lehet haladni.



Az elhanyagolt előkertbe dobálják a járókelők a szemetet. Fotó: DM

Korábban is foglalkozott már lapunk elhanyagolt, te­­leszemetelt előkertekre vo­natkozó olvasói panaszokkal, tavaly szeptemberben a Londoni körútról ajánlottak figyelmünkbe egy kirívó esetet. A szomszéd ház szemetét terítették szét az épület előtt, napokig ott hevert. Akkor Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetője utalt cikkünkben a hatályos jogszabályra, miszerint a magán- és társasházak előtti, úttestig húzódó terület tisztán tartása a házak tulajdonosainak, lakóközösségeinek feladata. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, az bírságot vonhat maga után.

Nem önkormányzati kezelésben áll tehát a magánház előtti előkert, azt a telektulajdonosnak kellene rendben tartania. A szabályozás ugyanis, mint most megtudtuk, azóta sem változott.



A Londoni körúti szemét kap­­csán merült fel szeptemberben: nem tisztázott, melyik hatóságnak kell eljárnia, amikor olyan területen raknak le illegális hulladékot, amely nem önkormányzati kezelésben áll. A környezetgazdálkodás ak­­kor, megírtuk, állásfoglalást kért a hatóságoktól a problé­­ma kapcsán. Ennek nyomán ki­­derült: nem eszköztelenek a panaszosok. Amennyiben a tulajdonos továbbra sem hajlandó teljesíteni a kötelességét, és tovább szaporodik a szemét, a kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál tehetnek bejelentést.