A teljes Naprendszert bejárhatták azok, akik hétfő este a Szent-Györgyi Albert Agóra Kecskési Művelődési Házában jártak, ott ugyanis csillagászati előadást tartott a Partiscum Csillagászati Egyesület. Így tudhatták meg például az érdeklődők azt, hogy a Földtől 150 millió kilométerre van a Nap, míg a Hold 380 ezer kilométernyire van a bolygónktól.



Távolságok



Illés Tibor, az egyesület elnöke közérthetően kalauzolta el a közönséget a Naprendszerben. Például a Jupiter és a Nap közötti távolság szemléltetéseként azt mondta, ha Szeged lenne a Nap, akkor körülbelül Röszke lenne a Jupiter, ugyanis akkora távolság van köztük. De egy másik példát is hozott a távolságok érzékeltetésére. Mint mondta, ha a Nap lenne a Móra-múzeum, akkor a Vénusz a Roosevelt tér, a Föld a Somogyi-könyvtár, míg a Plútó a reptér lenne. A legközelebbi csillag pedig körülbelül Bécs után helyezkedne el.



Napfogyatkozás



Szóba került az előadás során az 1999-es napfogyatkozás is, amikor a Hold teljesen elfedte a Napot. Magyarországon a Szombathely–Siófok–Kiskőrös–Szeged–Makó-középvonalon haladt át a Holdnak körülbelül 110 kilométer átmérőjű árnyékfoltja csaknem 700 méter/perc sebességgel. A közönségnek csaknem fele még ma is jól emlékezett a rendkívül ritka eseményre. Illés Tibor elmondta, ő abban a szerencsés helyzetben van, hogy azóta már négy ilyen teljes napfogyatkozásnak is szemtanúja lehetett a műszereik segítségével.



Négyszázszoros nagyítás



Az előadásra is magával hozott néhány távcsövet, valamint azt a műszert is, amellyel négyszázszoros nagyítás érhető el, vagyis általa annyival közelebb érzi magát az ember például a bolygókhoz, ha belenéz a 15 centiméteres átmérőjű távcsőbe. Az est során mindenki belepillanthatott az intézmény udvarán felállított műszerbe, melyen keresztül a Holdat lehetett megfigyelni. Csak úgy repkedtek a „húha” felkiáltások Kecskéstelepen.

Természetesen mi is éltünk a lehetőséggel, így rögtön úgy éreztük magunkat, mintha másodpercek alatt 380 ezer kilométert utaztunk volna. Hogy mit láttunk a távcsőben? Szinte teljes egészében a Holdat, melynek felszíne kráteres volt, és jól látszott, hogy nemrégiben meteorok csapódtak bele, míg a széle kristályos állagúnak tűnt. A mi „szakértő” szemünk ilyennek látta, de az biztos, hogy nincs ott az égen semmiféle sajt és egerek sem lakják a Holdat.