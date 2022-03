– Integrált együttműködés valósult meg a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában a koronavírussal fertőzött betegek kezelésében, ennek köszönhetően lényegesen nagyobb esélye volt a fertőzötteknek arra, hogy egészségesen távozzanak. Ennek elismeréseként, valamint a megszerzett tudás magasabbra emelése érdekében 7 milliárd forintos fejlesztést hajtunk végre, mely újrapozicionálja az egyetemet, Kardiorespiratorikus Kiválósági Centrumot hozunk létre Szegeden – jelentette be csütörtökön Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

Az SZTE SZAKK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben tartott sajtótájékoztatón közölte, Szegeden számos kiemelkedő egészségügyi kutatás zajlik. Példaként említette az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézetben zajló munkát, melynek során vérmintából korai stádiumú, jövőbeni betegségeket állapítanak meg.

A sajtóeseményen Babik Barna, az intézet igazgatója elmondta, az extrakorporális keringések támogatását tűzték ki célul, éppen ezért egy szervtámogató központot hoznak létre, mely által a tüdő, a vese,a keringés és a szív működését is támogatni tudják. A nap 24 órájában elérhető lesz a rendszer az egész dél-alföldi régió számára.

Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az eseményen arról beszélt, hogy jó kezekbe igen jó eszközök kerülnek, teljesen új lehetőségek nyílnak most meg a klinikai központ számára. Hozzátette, szakemberként ő is régóta hiányolta ezeket a műszereket, melyek többek közt a gyermeksebészet, a légútsebészet és a kardiológiai sebészet területén is nagy segítséget jelentenek.

Kiderült, a központ létrehozásában Bányai Gábor országgyűlési képviselőnek is kiemelt szerepe van. Több mint 90 napon át kezelték koronavírus-fertőzéssel Szegeden, 60-nál is több szakember vett részt a megmentésében, és ő volt az, akin először alkalmazták Szegeden az ECMO-kezelést. A képviselő csütörtökön közölte, óriási tudást tanítanak meg az egyetemen a következő generációnak a fejlesztés által, ez pedig azért jelentős, mert az egészségügy hiányzó lábát a fiatalok jelentik, akik csakis a legmodernebb eszközök alkalmazásával vonhatók be a munkába.

Mint ismert, a szegedi szakemberek Babik Barna vezetésével három, koronavírussal fertőzött kismamát mentettek meg az ECMO segítségével, közülük egy jelen volt a családjával és köszönetet mondott az orvosoknak csütörtökön. Az esemény Babik Barna Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést kapott Palkovics Lászlótól.