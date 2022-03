A tavasz ráadásul nem tesz különbséget, a hülyéknek is ugyanolyan jólesik, mint a normálisoknak. Ez az évszak hozza magával a rövidnadrágokat és a szoknyás lányokat, ami talán a legjobb benne. Ja, meg fűteni se nagyon kell már. És ami már majdnem olyan jó, mint a szoknyás lányok látványa, az a kocsmaterasz.

Most mindegy, hogy cukrászdáról, étteremről, vagy tényleg igazi kocsmáról beszélünk, a terasz az terasz. A terasznyitás pedig eljött. Múlt vasárnap kezdődött igazából, akkor már kiültek az emberek ide-oda, de tegnap meg tegnapelőtt már majdnem nyárias állapotok voltak Szegeden.

Amíg tart a jó idő, így fog kinézni a belváros. Fotó: Karnok Csaba

A teraszokon pedig jobb a hangulat, mint a kocsmákban, az ajtókon belül. A teraszokon könnyebben megnyílnak az emberek, vidámabb a jó idő miatt egy kicsit mindenki, és hajlamosabbak vagyunk a te­­raszokon kevésbé búslakodni, mint a félhomályban, odabent. Nem tudom, milyen időt mondanak a meteorológusok a kö­vetkező napokra, de remélem, komolyabb lehűlés már nem lesz. Jó időben a teraszokon könnyebb elviselni a nehezebb időszakokat is, amikből azért van bőven mostanában.

Szóval aki teheti, üljön ki egy kocsmateraszra. Jót tesz a vendéglátósokkal is, akik a járvány miatt még most is szívnak, de leginkább saját magával.