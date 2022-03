A szódavizet, vagy más néven szikvizet mindenki ismeri, azt viszont valószínűleg kevesen tudják, hogy a múlt század tí­zes-húszas éveiben valóságos virágkorukat élték a buborékos hűsítő italokat gyártó, forgalmazó üzemek. Szerte az országban több ezer akadt belőlük, és mint Urbancsok Zsolt levéltár-igazgatótól tudjuk, Makón is működött eb­­ben az időben tucatnyi. Egy korabeli újsághír szerint az egyik ilyen vállalkozás tulajdonosát, Szűcs Antal makói szikvízgyártó, Zrínyi utcai lakost súlyos sérülésekkel szállították kórházba, miután felrobbant a kezében egy szódásüveg, és az arcán, valamint az állán megsebesítette – elsősegélyben kellett részesíteni.

Szűcs Antal egy üzemi baleset miatt is bekerült a korabeli sajtóba.





Negyven évig működött az üzem



Ez utóbbi hír az egyik makói újságból egy családtörténeti kiállítás egyik izgalmas relikviája, ami a város levéltárában nyílt meg a közelmúltban. A tárlat Szűcs Sebestyénnek köszönhető, aki az ismert ma­­kói szikvízgyáros ükunokája. Mint kiderült, erről ő maga sem tudott egészen addig, amíg a koronavírus-járvány ideje alatt, a kényszerű bezártságot kihasználva családfakutatás­­ba nem kezdett. Így jutott el később a makói levéltárba, ahol aztán jó néhány dokumentumot talált a maga idejében városszerte ismert őséről. Kiderült például, hogy az iparlajstromba 1912-ben jegyezték őt be, mint Kont utcai szikvízgyárost, ahonnan üzemét hat év múltán költöztette át a Zrínyi utcába. A gyár 1953-ig, azaz majdnem pontosan négy évtizeden át működött. Akkor államosították.



A kiállítás egyik értékes darabja az a szódásüveg, amelyen Szűcs Antal vállalkozásának emblémája látható.

Államosították a gyárat, utána meghalt



Szűcs Sebestyén dédnagyapját karakán, de jó humorú emberként jellemezte. Mint mesélte, egy alkalommal a neve napján cigány muzsikusok jöttek köszönteni őt, ő pedig megkérdezte tőlük: Ittatok-e már? Nemmel válaszoltak, mire a szódagyáros pontosította a kérdést: Itt a tok-e már, mármint a hegedű tokja? Arra pedig, hogy mennyire fontos volt számára a szikvízüzem, a legdrámaibb példa az, hogy mi történt, mi­­után államosították a gyárat. Ez úgy történt, hogy Szűcs Antal 1952 októberében írt egy levelet, amelyben úgymond önként felajánlotta a létesítményt „a dolgozó nép javára”. Hogy ez a gesztus valójában mennyire volt önkéntes, azt jelzi: nem sokkal ezt követően, egy év múlva önkezével vetett véget az életének, felakasztotta magát.



Egy szebb korról mesélnek a tárgyak



A kiállításon számtalan színes, díszes szódásüveg látható, köztük több olyan is, ami Szűcs Antal makói üzemének emblémáját viseli magán. Ezeket nem volt egyszerű beszerezni, hiszen az évtizedek során elkallódtak. A kiállítást megnyitó beszélgetésen részt vett egy szombathelyi illetőségű gyűjtő, Csidei Péter, akivel Szűcs Sebestyén az interneten keresztül vette fel a kapcsolatot. Ő elmondta, tudomása szerint az első hazai szikvízüzemet 1862-ben Budapesten jegyezték be. A szódavíz gyártásával eleinte gyógyszerészek foglalkoztak. A szénsavas hűsítő drága és különleges dolog volt, amit az is jelzett, hogy különösen szép üvegekben, illetve egyedileg, ólomból készült fejekkel forgalmazták. Ezek egy szebb korról mesélnek – mondta. Ma már persze műanyagból vannak a palackok és a fejek is. Csidei Péter a Délmagyarországnak azt mondta, nem hiszi, hogy a régi, míves szikvízpalackok és fejek valaha is újra divatba jönnének.Erre ma már nem áldoz senki – tette hozzá.



Ma is népszerű ital a szikvíz



Makón egyébként jelenleg is működnek szikvízüzemek – az egyik a Kazinczy, a másik az Aradi utcában. Aki pedig a makói szikvízgyártás múltjára kíváncsi, az április 29-ig nézheti meg a Szűcs Antal életét bemutató kiállítást a makói levéltárban.



Az első hazai szikvízüzemet 1862-ben Budapesten jegyezték be. A szódavíz gyártásával eleinte gyógyszerészek foglalkoztak.

A szénsavas hűsítő drága és különleges dolog volt, amit az is jelzett, hogy különösen szép üvegekben, illetve egyedileg, ólomból készült fejekkel forgalmazták.





Nem magyar találmány, de hungarikum





A szódavíz úgy készül, hogy nagy nyomáson szén-dioxidot áramoltatnak át ivóvizen vagy ásványvizen, ami így sokkal jobban telítődik szénsavval, mint légköri nyomáson. Sokan azt gondolják róla, magyar felfedezés, valójában azonban Joseph Priestley elegyített mesterségesen szén-dio­xidot vízzel elsőként 1767-ben. Magyarországi gyártását Jedlik Ányos dolgozta ki, aki eljárását 1829-ben írta le Mesterséges savanyúvizek című tudományos értekezésében. A szódavíz mint hagyományos termék 2013-ban hungarikum lett.



Költői fröccs



A szódavíz önmagában is fogyasztható, de már a kezdetektől ízesítették. Máig népszerűek a különböző gyümölcslé sűrítményekkel kevert szörpök, de legalább ennyire közkedvelt szódás ital a fröccs is. Ez szikvíz és bor, tipikusan száraz fehérbor keverésével készül. Ez utóbbi viszont valóban magyar találmány.

A krónikák szerint 1842. október 5-én Fáy András író fóti pincéjébe hívta szüretre néhány barátját. Köztük volt Jedlik Ányos, a szódavíz nagyipari alkalmazásának magyar feltalálója is. Ő magával vitte a világ legelső szódásüvegét, majd a házigazda és a vendégek elképedésére elkészítette a Fáy-birtokon a legelső fröccsöt, amit németesen spriccernek nevezett el. A társaság egy másik tagjának, Vörösmarty Mihály költőnek azonban nem tetszett ez a szó, így helyette találta ki a fröccs szót. Attól függően, hogy a pohárban milyen a bor és a szóda aránya, különböző nevű fröccsök vannak. A kisfröccs például egy deci szódából és ugyanannyi borból készül.