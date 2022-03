Takács Ferenc 1893. október 22-én született Hódmezővásárhelyen, kisparaszti családban. Szülei kőművestanoncnak adták a kitűnő tanuló fiút. Korán, már 1908-ban belépett az Építőmunkások Szakszervezetébe és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt hódmezővásárhelyi ifjúsági szervezetébe. Kőműves-bizonyítványát 1910. július 31-én kapta kézhez.

Megjárta A Csillag börtönt is

1914 augusztusában vonult be az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregébe. A következő év tavaszán megsebesült. Po­zsonyba szállították hadikórházba, ahol hónapokon át tartott a rehabilitációja. Újra megtanult járni, de az egyik térde örökre merev maradt – derült ki Zeman Ferenc történész előadásából.

– Takács Ferenc Pozsonyban nemcsak gyógyult, tanult is. Ott szerezte meg kőművesmesteri levelét. Mivel 50 százalékos rokkant lett, leszerelték a katonaságból. Hazatért Hódmezővásárhelyre, ahol ismét bekapcsolódott a Szociáldemokrata Párt munkájába. 1918 októberében a helyi pártszervezet titkára és az Építőmunkás Szakszervezet elnökévé nevezték ki. 1918 őszén tagja lett a Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának. Munkájának köszönhetően az MSZDP vásárhelyi tagsága több ezer fősre emelkedett. A Tanácsköztársaság kikiáltása után komoly tisztségeket vállalt, titkára maradt az egyesült munkáspártnak is – mondta a történész.

1919 nyarán a román haderő is bevonult Hódmezővásárhelyre. A rend fenntartására létrejött Nemzetőrséget a megszálló csapatok meghagyták, az ideiglenes parancsnok Takács Ferenc lett. Május 1-jén nagy tömeg előtt lelkesítő beszédet mondott, ezért a románok elfogták és Orosházára vitték, végül elengedték. A Tanácsköztársaság bukása után néhány héttel, Takácsot a magyar ellenforradalmi hatóságok letartóztatták, a szegedi Csillag börtönbe zárták. Szabadulása után nem kapott Hódmezővásárhelyen munkát, ezért Helvécián és Tokodon dolgozott kőművessegédként, közben tanult. Szeretett volna leérettségizni, de „politikai megbízhatatlansága” miatt nem lehetett.

Takács Ferenc 1923. október 20-án feleségül vette Balla Erzsébetet. Két gyermekük született. 1924-ben kiváltotta a hódmezővásárhelyi kőműves iparengedélyt, de csak a környező településeken juthatott munkához.

Hitet tett a szegények képviselete mellett

– Az 1929-es törvényhatósági választáson tíz szociáldemokrata és velük szövetséges polgári képviselőt választottak be a törvényhatósági bizottságba. Köztük volt Takács Ferenc is, aki az első beszédében hitet tett a szegények és a leszakadó rétegek képviselete mellett és kifejezte együttműködési szándékát a polgári többséggel, olyan ügyekben, amelyek a város lakosságát egyformán érintik. Takács Vásárhely törvényhatósági bizottságának 1929-től csaknem húsz évig, 1948-ig tagja maradt. Itt végzett munkáját még a politikai ellenfelei is elismerték – elemezte a történész.

Az 1930-as évek elején Ta­­kács Ferenc erőfeszítései el­­sősorban a földmunkások megszervezésére irányultak. Az 1929-ben kezdődő gazdasági világválság hatása Hódmezővásárhelyen is érződött, előbb a mezőgazdaságban, de később az építkezések többsége is leállt. Több ezer vásárhelyi család került nehéz helyzetbe. Takács Ferenc és a szociáldemokrata törvényhatósági frakció komoly erőfeszítéseket tett Vásárhely elszegényedő rétegei érdekében.

1932-ben Takács Ferencet választották a helyi MSZDP pártszervezet titkárává. 1933 februárjában az Ipartestület elnökévé választották, amit néhány hónappal később felfüggesztett a Kereskedelmi Minisztérium.

1935-ben országgyűlési képviselővé választották

Az 1935-ös országgyűlési választáson Takács Ferenc bejutott a parlamentbe, az országgyűlésben főként a mezőgazdasági munkásság és a szegényparaszti réteg szószólója volt. Az országos jelentőségű ügyek mellett nem feledkezett meg Hódmezővásárhelyről sem.

Takács Ferenc az 1939-es országgyűlési választáson 14 szavazat híján, valószínűsíthetően árulás miatt, mandátum nélkül maradt.

A második világháború idején folyamatos rendőri megfigyelés alatt állt. A pártjára nehezedő, egyre erősödő kormányzati nyomás légkörében is kiállt az általa képviselt rétegekért. A második világháború alatt néhány hektáros földjén gazdálkodott.

1944 decemberében lett iparügyi miniszter

1942-ben a Kállay-kormány hatalomra kerülésével egy időre enyhült a rá nehezedő politikai nyomás. A helyi SZDP újra aktívabbá vált, felpezsdült a politikai élet. Takács a helyi szervezet szellemi vezetőjeként jó kapcsolatot ápolt a falukutató népi írókkal és Hódmezővásárhely baloldali értelmisé- gével.

A II. világháború után Ta­kács sokat segített az új vásárhelyi polgármesternek a közigazgatás újjászervezésében és a köznyugalom helyreállításában.

– 1944-ben Takács Ferenc bekerült a hattagú várostanácsba, majd Debrecenben tagja lett az Ideiglenes Nemzetgyűlést előkészítő 17 fős bizottságnak. Bekerült az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, majd 1944. december 22-én politikai pályája csúcsára ért, iparügyi miniszterré nevezték ki, de nem lépett át sem a Magyar Kommunista Pártba (MKP), sem pedig a Nemzeti Parasztpártba (NPP), szociáldemokrata maradt. Miniszteri munkáját a harcok elülte után, a következő év márciusában kezdhette el, mi­­után a kormány Bu­­dapestre költözött. Legfontosabb feladatának az újjáépítést, az üzemek gépeinek használhatóvá tételét, a termelés minél hamarabbi újrakezdését tekintette. 1945 júniu­sában azonban lemondott a posztjáról. Ennek oka a szovjet jóvátételi kötelezettségek teljesítése körüli észszerűtlenség volt – mondta a történész.

Takács Ferenc az 1945. no­vember 4-i választáson ismét bejutott a nemzetgyűlésbe. Földművelésügyi politikai államtitkárnak nevezték ki, tagja volt a 21 tagú pártvezetőségnek is.

– Kezdetektől ellenezte a két munkáspárt egyesítését. 1945 elején országos árvízvédelmi kormánybiztossá is kinevezték. Vezetésével sikeresen hárították el a többszöri veszélyes ár- és belvízhelyzetet. Államtitkárként a legsikeresebb munkája a Sió-csatorna zsilipjének befejezése volt, ezért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetéshez a csillagot – idézte fel Zeman Ferenc.

Az 1947-es, úgynevezett kékcédulás választáson Takács képviselő maradt, de pártja ellen egyre jobban fokozódott a kommunista nyomás, a demokratikus gondolkodású, régimódi szociáldemokrata politikusok mozgástere egyre jobban leszűkült. 1948 februárjában a megromlott egészségügyi helyzetére hivatkozva lemondott. A következő hónapban felmentették az államtitkára feladatai alól, és összesen hét év beszámításával nyugdíjazták. A két munkáspárt egyesülésével 1948 nyarára megvalósult az egypárti diktatúra, Rákosi Mátyás egyeduralma.

Felesége három évig nem tudott róla semmit

Takács, akit addigra kizártak a Szociáldemokrata Párt parlamenti frakciójából és a vásárhelyi szervezetből, visszatért szülővárosába, és gazdálkodni próbált. A „meggazdult” Ta­kács ellen a helyi kommunista lap nemtelen támadást indított. 1948. október 1-jén bérlet formájában elvették a Takács család 15 holdas földjét, gyümölcsösét és tanyáját, de az adófizetési kötelességüket meghagyták. Vásárhelyi ellehetetlenítésük miatt eladták a házukat, és a főváros hűvösvölgyi városrészébe költöztek. Itt sem volt azonban nyugta Takács Ferencnek. Az ÁVH 1950. június 21-én az otthonából elhurcolta.

– Több éjszakán keresztül hordták el a 3000 kötetes könyvtárát, iratait, kitüntetéseit, személyes tárgyait. Takácsot a hírhedt Andrássy út 60. szám alatt hallgatták ki, és kivégzéssel fenyegették. Azzal vádolták többek között, hogy együttműködött a Horthy-rendszerrel, egy amerikai kémmel – utóbbit arra alapozták, hogy egy amerikai őrnagy, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság tagja minisztersége idején tisztelgő, azaz protokolláris látogatást tett nála. Takácsot koholtan megvádolták azzal is, hogy eltitkolta a német tulajdont a Dunavölgyi Timföldipat Rt.-ben, fasiszta múltú tisztségviselőket alkalmazott, és azzal is, hogy részt vett a Kéthly Anna vezette illegális szociáldemokrata szervezkedésben. A Budapesti Katonai Törvényszék 1950 őszén hozott ítéletet ő és 21 társa ügyében. Takács 12 év fegyházbüntetést kapott a „népi demokratikus államrend és a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntette”, valamint „hűtlenség” miatt – sorolta a koholt vádakat Zeman Ferenc.

Takács Ferenc rettenetes körülmények közé került a váci, majd a budapesti börtönben. Két társát agyonverték. Felesége 3 évig semmilyen hírt nem kapott felőle. Az egykori iparügyi miniszter 1954-től már súlyos beteg volt. Végül 1955. november 26-án az Elnöki Tanács egyéni kegyelméből kiszabadult, ekkor már folyamatos kórházi kezelésre szorult. Az ÁVH kétszer még kihallgatta. 1956. május 13-án hunyt el, a börtönben szerzett súlyos betegségben. A hódmezővásárhelyi Kincses temetőben helyezték örök nyugalomra. Halála után, 1957 szeptemberében a Legfelsőbb Bíróság bizonyítékok és bűncselekmény hiányában felmentette a vádak alól, majd 1962-ben teljeskörűen rehabilitálták. Hódmezővásárhelyen utca, emléktábla és egy képzőközpont örökítette meg a nevét.