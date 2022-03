Ritkán lehet magasabb az egy négyzetméterre eső tiszteletbeli konzulok száma, mint amennyi a József Attila Tanulmányi és Információs Központ aulájában volt március 21-én. 14 órakor nyílt meg ugyanis a Tisztelet a tiszteletbeli konzuloknak című kiállítás.

A megnyitón részt vett Karsai Krisztina, Ausztria dél-alföldi tiszteletbeli konzulja, Pintér István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli konzuli ügyekért felelős miniszteri biztosa és Nagy Katalin professzor, Kolumbia tiszteletbeli konzulja mellett Eric Blin, Franciaország szegedi székhelyű tiszteletbeli konzulja, Zavarkó Árpád, Magyarország újvidéki tiszteletbeli konzulja, Visy Csaba, Finnország szegedi tiszteletbeli konzulja és Ledniczky András, Izrael tiszteletbeli konzulja is.

Fotó: Frank Yvette

Nagy Katalin volt nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesként is megköszönte a jelenlévőknek, hogy elviszik a hírét annak a nemzetközi kapcsolatrendszernek, amit a tiszteletbeli konzulok erősítenek, segítenek és öregbítenek. Eric Blin vázolta a hallgatóságnak: a ma ismert diplomáciát és az állam által finanszírozott konzuli képviseleteket a nemzetállamok kialakulása hívta elő. Akkor azonban már évszázadok óta tevékenykedtek férfiak és nők a nemzetközi kapcsolatok fejlődéséért, segítették honfitársaikat, akik hazájuktól távolabb kerültek.

– Nagy öröm számomra, hogy az alma materemben bemutathatok egy olyan kiállítást, amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyéves munkával alkotott meg és készített elő – fogalmazott Pintér István miniszteri biztos.

Köszöntőjében utalt a közelmúltra is: a Covid-világjárvány idején külhonban rekedt utazók hihetetlen mennyiségű segítséget kaptak a világ tiszteletbeli konzuljaitól. A miniszteri biztos részletgazdag tárlatvezetést tartott a tablók között, amelyek a görög városállamoktól napjainkig mutatták be a tiszteletbeli konzuli tevékenységet. Zárásként Pintér István a kiállítással azonos című történelmi olvasókönyv mellett egyéb magyar és idegen nyelvű kiadványokkal is megajándékozta az egyetemi könyvtárat.