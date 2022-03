„Lelkes önkéntes palacsintasütő csapatunk Gyenes Csaba plébános vezetésével továbbra is folytatja karitatív tevékenységét az ukrán határ mellett található Beregsurány településen. A menekültek, segítők, rendvédelmi szervek dolgozói hálásan köszönték az elmúlt napokban azt a több ezer palacsintát, melynek elkészítésében a tiszaszigeti önkéntesek segítettek. Továbbra is nagy szükség volna önkéntesekre 2022. március 13.-15. között" – ezzel a kéréssel fordult a napokban Ferenczi Ferenc, a település polgármestere a falu közösségéhez.

Gyenes Csabát már ismerhetik lapunkból olvasóink is: idén januárban Tiszasziget, Újszentiván és Kübekháza lelkipásztorát választotta a Délmagyarország Aranyembörnek. A „palacsintás plébános" több alkalommal állított már fel Guinness-rekordot palacsintasütésben, most a háború elől menekülőknek juttat egy kis törődést finomságok formájában. A saját ötlete volt, hogy az ukrán határra indul palacsintát sütni. A település polgármestere elmesélte: amikor a faluban nyilvánvalóvá vált, hogy háborús helyzet van Ukrajnában, sok önkéntes jelentkezett, és rengeteg adományt is összegyűjtöttek. A tanyagondnoki busszal indultak útnak, amibe befért a sütéshez szükséges felszerelés, és el tudták helyezni az adományokat is.

Megtudtuk: három naponta váltják egymást a tiszaszigeti önkéntes csoportok a határon, a hosszú hétvégén, vasárnap is indulnak személyautóval Beregsurányba. Nemcsak a palacsintakészítésben, hanem a finomságok kiszállításában is tudnak segíteni, hiszen előfordul, hogy a palacsintákat egy 30 kilométerrel távolabbi tornacsarnokba, vagy éppen a határátkelőre viszik kiosztani. Alapanyagokból – étolajból, túróból – is gyűjtenek utánpótlást, és szükség van kávéra is a hosszú műszakok miatt, az ez irányú felajánlásokat a Szociális Szolgáltató Központba várják. Bővebb információt vezetőjétől, András Szilviától lehet kapni személyesen vagy a 06/70/ 40-866-84 telefonszámon.