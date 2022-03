Kedden újabb csoportok érkeztek megyénkbe. A police.hu-n közzétett adatok szerint délutánig 120 illegális migránst tartóztattak fel Ásotthalom, Mórahalom, Domaszék, Öttömös és Szeged-Gyálarét területén. Az elfogott határsértők egy része embercsempészek segítségével jutott be az országba, nemzeti ünnepünkön ugyanis Domaszéknél és Mórahalomnál is embercsempészekre bukkantak, ellenük eljárás indult. Mint ismert, az embercsempészés bűntett alapesetben egy évtől öt évig, minősített esetben akár öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, míg a bűncselekmény szervezője vagy irányítója tíz évtől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

A hétfőn és kedden feltartóztatott illegális migránsok az ellenőrzés során szír, marokkói, líbiai, afgán, iraki, tunéziai, pakisztáni, palesztin és török állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A rendőrök a jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.