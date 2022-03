Különleges jelenség ütötte fel a fejét az utóbbi időben a használtkönyv-piacon. A különböző könyvkereső csoportokban bizonyos kiadványok – elsősorban mesekönyvek – horrorisztikus áron cserélnek gazdát.

A legstabilabban Bartos Erika családi ihletésű mesesorozata, az Anna, Peti és Gergő tartja az árát: évek óta az eredeti ár többszöröséért tud hozzájutni az a szerencsés szülő, aki egyáltalán talál valakit, aki eladná. Tulajdonostól jelenleg kötetenként 6-15 ezer forintért lehet megvásárolni, az alsó árkategória azonban minden bizonnyal szakadt, gyűrött, rossz állapotú kiadványokat takar. Ha pedig valaki könyvkereskedőn keresztül igényel antikvár példányt, van olyan rész, amelyet jelenleg csaknem 30 ezer forintért kínálnak fel számára.

Ez a könyvsorozat tehát évek óta jó befektetésnek tűnik: akinél ilyen lapul a polcon, a 11 kötetért százezer forintos nagyságrendű összeget bármikor kaphat. Ugyanakkor vannak könyvek, amelyek időszakosan futnak jól a piacon. Ilyen volt nemrégiben a klasszikus Disney mesekönyvsorozat, amely hirtelen nagyon keresett lett néhány hónapon keresztül, mostanra azonban ez a láz lecsengett. Bár ennek a sorozatnak az értékét jelentősen befolyásolja, hogy időről időre kiadnak rövidített meseváltozatokat, amelyekkel sokan megelégednek, aki az 1990-es évek második felétől kiadott könyveket keresi, mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Ezek átlagos ára 10 ezer forint között mozog jelenleg, de vannak olyan mesék, amelyekért 30 ezer forintot is elkérnek.

A jelenség az antikváriusokat is meglepi. Chovanecz Balázs, az antikvarium.hu tulajdonosa azonban leszögezte: ennek ellenére nem érdemes senkinek arra számítania, hogy néhány mesekönyv megvásárlásával bizonyosan jó befektetést tud létrehozni magának.

– Az árakat mindig az határozza meg, hogy az eladás pillanatában egy vevőnek mennyit ér meg az a bizonyos tétel. Mi soha nem árazzuk be előre az ilyen könyveket, hanem licitre bocsátjuk, az emberek pedig eldönthetik, mennyit adnak érte. Attól azonban, hogy egy kiadványért valaki adott egy bizonyos összeget, egyáltalán nem biztos, hogy más is hajlandó annyit áldozni érte. Jól mutatja ezt az a jelenség, hogy van olyan könyv, amelyre most is több százan várnak, még sincs magas ára. Vagyis aki egyetlen tranzakció alapján képzi az árakat, az tévúton jár – fogalmazott.

Ez persze nem jelenti azt, hogy egy már nem kapható könyv reális ára ne lehetne az eredeti ár duplája – ha azt már nem lehet kapni és sokan keresik. Chovanecz Balázs szerint azonban a kortárs könyvek nem képesek tartani értéküket, hiszen abban a pillanatban, hogy azokat újranyomják, leesik az áruk.

– Az antik, dedikált vagy díszkötéses kiadványok azok, amelyeknek biztosan folyamatosan nő az értéke, így ha valaki könyvbe szeretne fektetni, inkább ilyenekben érdemes gondolkodnia – javasolta.